В Україні почнуть комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу в Україні / Reuters

В Україні можуть почати комбінувати щеплення двома вакцинами від COVID-19.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, таку рекомендацію МОЗ надала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.

"У нас було засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Завтра на оперативному штабі МОЗ, швидше за все, будуть розглянуті їхні пропозиції з приводу взаємозамінності мРНК вакцин - Pfizer і Moderna", - заявив міністр.

Варто відзначити, що дослідження німецьких вчених показало високу ефективність комбінації AstraZeneca і мРНК вакцин проти "Дельта"-штаму COVID-19.

За словами Ляшка, МОЗ, МЗС і віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції працюють над тим, щоб українців, щеплених CoviShield і CoronaVac, пускали в ЄС.

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За його словами, відмова пропускати туристів, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ - це порушення міжнародного права. Наступного тижня міністр проведе переговори в Брюсселі з приводу визнання вакцин, які використовуються в Україні.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.

24 лютого, в країні почалася кампанії з вакцинації. В першу чергу щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.