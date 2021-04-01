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В Україні знайшли небезпечний штам коронавірусу з Африки - Степанов

1 квітня 2021, 20:57
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У двох областях України виявили новий штам коронавірусу.

Степан
Україну повністю охопив британський штам коронавірусу / МОЗ

В Україні у двох областях лабораторно підтвердили небезпечний штам коронавірусу. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, мова йде про південноафриканський штам коронавірусу.

За словами Степанова, британський штам виявили у всіх областях України.

"Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він (британський штам - ред.) зафіксований. Більш того, в двох областях південноафриканський штам. Це два штами, які є більш агресивними", - заявив він.

При цьому Степанов заявив, що карантинні обмеження приносять результати.

"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині. Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, оскільки вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все, що нам потрібно - дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки і одночасно проходять ярмарки - це неприпустимо", - сказав Степанов, повідомляє Україна 24.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

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