В Україні назвали три найнебезпечніші епіцентри захворюваності на коронавірус

Коронавірус в Україні атакує / Фото Reuters

В Україні прогнозують новий сплеск захворюваності на коронавірус. Як повідомляють вчені на сайті Національної академії наук (НАН) України, на сьогодні весь тижневий приріст захворюваності на COVID-19 зафіксований на півдні країни.

При цьому три українських регіони є епіцентрами захворюваності.

Як повідомляють у НАН, в Одеській області стрімко зростає число позитивних ПЛР-тестів (на 41% за тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.

Водночас у Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій та позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.

Крім того, в Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.

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У НАН відзначають, що існує ймовірність "вибухових темпів" зростання випадків.

"Існує загроза виникнення вибухових темпів такого зростання - подібно до того, як це спостерігалося в деяких країнах світу з поширенням в них штаму Дельта", - йдеться в огляді.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Станом на ранок вівторка, 20 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 598 жителів країни. У тому числі захворіли 23 дитини і 13 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 279 осіб; летальних випадків - 25, одужали - 540 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус варіації Дельта був вперше виявлений в Індії. Два випадки подібного варіанту інфекції були зафіксовані у жінки і дитини, які раніше повернулися з території Росії.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська стверджувала, що новий небезпечний штам коронавірусу Дельта може спалахнути в Україні. Модифікація COVID-19 небезпечна тим, що вона швидко поширюється і вражає людей, які ще не перехворіли. Тому вона радить українцям зробити щеплення.