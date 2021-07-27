В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - Голубовська

В українців теж є побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу / Reuters

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар України Ольга Голубовська вважає, що в Україні потрібно розслідувати випадки ускладнень після вакцинації від коронавірусу COVID-19 і вести їхню статистику.

Подібна практика є в розвинених країнах світу і спрямована на мінімізацію ризиків для пацієнтів, які хочуть зробити щеплення проти коронавірусу. Що стосується України, то у нас такі випадки "не розслідуються, практично не розслідуються або дуже мало розслідуються", заявила Голубовська в інтерв'ю УНН. Лікар додала, що їй би "дуже хотілося", щоби в Україні все ж таки проводили підрахунок і більш детальний аналіз негативних ефектів після щеплень.

"Не для того, щоби лякати людей, навпаки, для того, щоби вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите - весь світ рапортує", - сказала Голубовська.

Інфекціоністка розповіла, що в українців теж є побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.

"Я, наприклад, консультувала молодого чоловіка 30-ти років, у якого після вакцинації Pfizer розвинулося важке ураження центральної нервової системи - стовбуровий енцефаліт", - розповіла лікар.

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За її словами, цей чоловік потрапив до реанімаційного відділення у важкому стані.

Голубовська нагадала, що поки що в Україні був єдиний випадок визнання комісією небажаного явища після вакцинації, що спричинило смерть пацієнта.

"Це була трагедія в Краматорську з Антоном Тищенком. І тоді це визнала не комісія МОЗ, а комісія Академії наук і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. І розслідувати такі випадки повинна незалежна комісія", - вважає лікарка.

Смерть після вакцинації в Краматорську 13 травня 2008 року в Краматорську (Донецька область) після щеплення проти краснухи та кору помер 17-річний Антон Тищенко. Хлопець помер на наступний день після вакцинації. Школяру зробили щеплення вдень, через три години у нього різко піднялася температура, його відправили в лікарню, але врятувати не змогли. У вересні 2008 року парламентська комісія з розслідування загибелі школяра дійшла висновку, що причиною смерті 11-класника стала індійська вакцина від кору і краснухи. У комісії також повідомили, що препарат проходив випробування в Африці. В Україну вакцина була завезена за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, і в порушення українського законодавства не пройшла сертифікації.

Голубовська вважає, що подібні медичні розслідування піднімуть довіру до державних інституцій. Крім того, це важливо і для подальшого розвитку науки.

"Це ж не робиться для того, щоби підірвати прихильність до вакцинації, як до методу, немає. Навпаки... Це ж наше з вами життя, навіть не здоров'я. Крім того, ще ніхто не знає віддалених наслідків. А у нас всі сили витрачаються лише на пропаганду вакцинації - і це правильно, але у людей до кінця не буде довіри, поки держава не виконуватиме всі свої функції по відношенню до людей", – пояснила лікарка.

Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше: