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В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - Голубовська

27 липня 2021, 07:46

Всі сили витрачаються лише на пропаганду вакцинації. Але у людей не буде довіри, поки держава не виконуватиме всі свої функції по відношенню до людей.

коронавірус
В українців теж є побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу / Reuters

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар України Ольга Голубовська вважає, що в Україні потрібно розслідувати випадки ускладнень після вакцинації від коронавірусу COVID-19 і вести їхню статистику.

Подібна практика є в розвинених країнах світу і спрямована на мінімізацію ризиків для пацієнтів, які хочуть зробити щеплення проти коронавірусу. Що стосується України, то у нас такі випадки "не розслідуються, практично не розслідуються або дуже мало розслідуються", заявила Голубовська в інтерв'ю УНН. Лікар додала, що їй би "дуже хотілося", щоби в Україні все ж таки проводили підрахунок і більш детальний аналіз негативних ефектів після щеплень.

"Не для того, щоби лякати людей, навпаки, для того, щоби вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите - весь світ рапортує", - сказала Голубовська.

Інфекціоністка розповіла, що в українців теж є побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.

"Я, наприклад, консультувала молодого чоловіка 30-ти років, у якого після вакцинації Pfizer розвинулося важке ураження центральної нервової системи - стовбуровий енцефаліт", - розповіла лікар.

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За її словами, цей чоловік потрапив до реанімаційного відділення у важкому стані.

Голубовська нагадала, що поки що в Україні був єдиний випадок визнання комісією небажаного явища після вакцинації, що спричинило смерть пацієнта.

"Це була трагедія в Краматорську з Антоном Тищенком. І тоді це визнала не комісія МОЗ, а комісія Академії наук і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. І розслідувати такі випадки повинна незалежна комісія", - вважає лікарка.

Смерть після вакцинації в Краматорську

13 травня 2008 року в Краматорську (Донецька область) після щеплення проти краснухи та кору помер 17-річний Антон Тищенко. Хлопець помер на наступний день після вакцинації.

Школяру зробили щеплення вдень, через три години у нього різко піднялася температура, його відправили в лікарню, але врятувати не змогли.

У вересні 2008 року парламентська комісія з розслідування загибелі школяра дійшла висновку, що причиною смерті 11-класника стала індійська вакцина від кору і краснухи.

У комісії також повідомили, що препарат проходив випробування в Африці. В Україну вакцина була завезена за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, і в порушення українського законодавства не пройшла сертифікації.

Голубовська вважає, що подібні медичні розслідування піднімуть довіру до державних інституцій. Крім того, це важливо і для подальшого розвитку науки.

"Це ж не робиться для того, щоби підірвати прихильність до вакцинації, як до методу, немає. Навпаки... Це ж наше з вами життя, навіть не здоров'я. Крім того, ще ніхто не знає віддалених наслідків. А у нас всі сили витрачаються лише на пропаганду вакцинації - і це правильно, але у людей до кінця не буде довіри, поки держава не виконуватиме всі свої функції по відношенню до людей", – пояснила лікарка.

Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:

  • У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Упродовж години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.
  • О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Одразу викликали екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
  • Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer / BioNTech.
  • Медики вважають, що причиною смерті 47-річного жителя Вінниці після щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech стали хвороби серця.
  • Як показав розтин, у чоловіка була гостра серцева недостатність.
  • У компанії Pfizer / BioNTech відреагували на інцидент. Там заявили, що зв'язок між смертю чоловіка і вакциною поки що не доведено. Родині померлого вони висловили співчуття.
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