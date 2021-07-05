В Україні нова вакцина від COVID-19 - Janssen: для отримання імунітету достатньо одного щеплення

В Україні 2 липня зареєстрували вакцину від коронавірусу Janssen / Getty Images

В Україні 2 липня зареєстрували нову вакцину проти коронавірусної інфекції Janssen. Препарат Johnson & Johnson дозволили використовувати в рамках прищепної кампанії. Для того, щоб отримати імунітет на базі цієї вакцини, достатньо зробити одне щеплення. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", - повідомили у пресслужбі відомства.

Відомо, що препарат Janssen є векторною вакциною, яку розробила дочірня компанія підприємства Johnson&Johnson. У вакцині знаходиться знешкоджений аденовірус людини, вмонтований в ДНК. Він кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Зберігається препарат Janssen при температурі від +2 до +8 градусів. Щоб отримати імунітет, достатньо зробити одне щеплення.читайте такожУкраїнцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію: як вони виглядають і де можна отримати

Вакцина компанії Johnson&Johnson дозволена для термінового застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Наразі вакцина використовується в країнах ЄС, Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Швейцарії, Канаді та інших державах.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Першою офіційною вакциною проти COVID-19 в Україні став індійський препарат CoviShield - аналог Astra Zeneca. Вакцину привезли на територію української держави 23 лютого.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам. Далі на черзі опинилися військові операції об'єднаних сил на Донбасі.

4 квітня президент України Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО, затвердивши Національний план вакцинації від COVID-19. План передбачає вакцинацію більшості дорослого населення країни до кінця поточного року.

29 травня в Україні було відкрито перший Центр масової вакцинації від коронавірусу. Він запрацював на базі Міжнародного виставкового центру у Києві, де відкрили пункт масових щеплень.

Наразі українців вакцинують наступними препаратами: CoviShield, Astrazeneca, CoronaVac і Pfizer.