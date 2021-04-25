В Україні оновили карантинні зони: хто залишився в червоній

У МОЗ розповіли, хто покине червону зону карантину найближчими днями.
Міністерство охорони здоров'я 25 квітня оновило поділ країни на карантинні зони. Так, червоними залишаються 11 регіонів, зокрема Київ і Львівська область, яку Держкомісія з 26 квітня віднесла в жовту зону.
Як повідомляють у МОЗ, міністерство знову переглянуло карантинний розподіл областей і внесло туди певні зміни, які залежать від ситуації з коронавірусом в кожній з областей.
Станом на 25 квітня у червоній карантинній зоні знаходяться такі регіони:
- Києв,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська області.
У помаранчеву зону карантину потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
А в списку жовтих областей зараз такі: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
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Зазначимо, опівночі 25 квітня за рішенням держкомісії Одеська область вийшла з червоної карантинної зони карантину і потрапила в жовту.
А вже сьогодні, послабити карантин Держкомісія вирішила і у Львівській області - з початку доби 26 квітня.
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.