В Україні оновили карантинні зони: хто залишився в червоній

В Україні оновили червоні зони / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я 25 квітня оновило поділ країни на карантинні зони. Так, червоними залишаються 11 регіонів, зокрема Київ і Львівська область, яку Держкомісія з 26 квітня віднесла в жовту зону.

Як повідомляють у МОЗ, міністерство знову переглянуло карантинний розподіл областей і внесло туди певні зміни, які залежать від ситуації з коронавірусом в кожній з областей.

Станом на 25 квітня у червоній карантинній зоні знаходяться такі регіони:

Києв,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Чернігівська області.

У помаранчеву зону карантину потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

А в списку жовтих областей зараз такі: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

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Зазначимо, опівночі 25 квітня за рішенням держкомісії Одеська область вийшла з червоної карантинної зони карантину і потрапила в жовту.

А вже сьогодні, послабити карантин Держкомісія вирішила і у Львівській області - з початку доби 26 квітня.

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