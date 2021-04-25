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В Україні оновили карантинні зони: хто залишився в червоній

25 квітня 2021, 18:11
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У МОЗ розповіли, хто покине червону зону карантину найближчими днями.

карантин, дівчина
В Україні оновили червоні зони / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я 25 квітня оновило поділ країни на карантинні зони. Так, червоними залишаються 11 регіонів, зокрема Київ і Львівська область, яку Держкомісія з 26 квітня віднесла в жовту зону.

Як повідомляють у МОЗ, міністерство знову переглянуло карантинний розподіл областей і внесло туди певні зміни, які залежать від ситуації з коронавірусом в кожній з областей.

Станом на 25 квітня у червоній карантинній зоні знаходяться такі регіони:

  • Києв,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська області.

У помаранчеву зону карантину потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

А в списку жовтих областей зараз такі: Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

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Зазначимо, опівночі 25 квітня за рішенням держкомісії Одеська область вийшла з червоної карантинної зони карантину і потрапила в жовту.

А вже сьогодні, послабити карантин Держкомісія вирішила і у Львівській області - з початку доби 26 квітня.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
  • Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
  • Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.

МОЗ коронавірус червона зона зони карантину
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