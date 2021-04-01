В Україні оновили зони карантину: де найвищий рівень госпіталізацій

У "червоній" зоні карантину перебувають 11 регіонів / Фото galka.if.ua

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні. 11 областей "червоні", 13 - "помаранчеві" й лише одна область перебуває на "жовтому" рівні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ 1 квітня.

В "червоній" зоні карантину - 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

У цих областях перевищено рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Високі показники в Житомирській області — 118,8; Миколаївській — 108,4 і в Києві - 110,1. Найвищий рівень - у "помаранчевій" Хмельницької області — 122,2. У порівнянні з попереднім днем показники зросли у всіх цих областях. Норма завантаженості ліжок становить 65%.

В "помаранчевій" зоні карантину знаходяться 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

У "жовтій" зоні залишається лише Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій - 42,5, а завантаженість ліжок з киснем становить 16,4%.

"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.

Зони карантину в Україні станом на 1 квітня / moz.gov.ua

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