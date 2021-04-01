В Україні оновили зони карантину: де найвищий рівень госпіталізацій

"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину. У "жовтій" зоні залишається лише Херсонщина.
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні. 11 областей "червоні", 13 - "помаранчеві" й лише одна область перебуває на "жовтому" рівні.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ 1 квітня.
В "червоній" зоні карантину - 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.
У цих областях перевищено рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Високі показники в Житомирській області — 118,8; Миколаївській — 108,4 і в Києві - 110,1. Найвищий рівень - у "помаранчевій" Хмельницької області — 122,2. У порівнянні з попереднім днем показники зросли у всіх цих областях. Норма завантаженості ліжок становить 65%.
В "помаранчевій" зоні карантину знаходяться 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
У "жовтій" зоні залишається лише Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій - 42,5, а завантаженість ліжок з киснем становить 16,4%.
"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 569 жителів країни. Зокрема захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
- Крім того COVID-19 в Україні побив вчорашній смертельний антирекорд. За минулі 24 години жертвами хвороби став 421 українець. Загальна кількість летальних випадків - 33 246.
- Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
- Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.