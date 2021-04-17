В Україні оновили зони карантину: які регіони "почервоніли"

У червоній зоні карантину знову більше половини регіонів України.
Міністерство охорони здоров'я України 17 квітня оновило поділ на карантинні зони. Суворі обмеження досі діють в 13 регіонах, а найм'якші – в трьох.
При цьому в МОЗ зазначають, що вже в шести областях рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі.
За останню добу покращилася ситуація у Львівській та Тернопільській областях.
Зокрема, у Львівській області показник госпіталізацій становить зараз 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.
У Тернопільській області - 59,8. Крім цього відповідають нормі показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) та Херсонській (56,4) областях.
Найгіршу ситуацію з госпіталізацією спостерігають у Хмельницькій області (121,4).
В червоній зоні карантину знаходяться:
- Києв;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Помаранчева зона - 9 областей:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Черкаська.
У жовтій зоні знаходяться три області: Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.