В Україні оновили зони карантину: які регіони "почервоніли"

Карантин в Україні / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України 17 квітня оновило поділ на карантинні зони. Суворі обмеження досі діють в 13 регіонах, а найм'якші – в трьох.

При цьому в МОЗ зазначають, що вже в шести областях рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі.

За останню добу покращилася ситуація у Львівській та Тернопільській областях.

Зокрема, у Львівській області показник госпіталізацій становить зараз 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

У Тернопільській області - 59,8. Крім цього відповідають нормі показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) та Херсонській (56,4) областях.

Найгіршу ситуацію з госпіталізацією спостерігають у Хмельницькій області (121,4).

В червоній зоні карантину знаходяться:

Києв;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Помаранчева зона - 9 областей:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Луганська;

Рівненська;

Тернопільська;

Черкаська.

У жовтій зоні знаходяться три області: Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська.

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