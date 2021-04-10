В Україні оновили зони карантину: "червоних" регіонів стало менше

"Червоними "залишаються 12 областей, "помаранчевими" - 11. "Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони. Довгий час "жовтою" була лише Херсонська область. Тепер до неї додалося ще й Прикарпаття.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ 10 квітня.
Суворі обмеження продовжують діяти в 12 "червоних" регіонах - це Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
В областях перевищено рівень госпіталізації хворих на коронавірус: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Максимальні показники у Хмельницькій області: сьогодні - 130,9. Також високі показники у "червоних" Житомирській — 109,2; Миколаївській області — 106,9; Чернігівській — 106,8, а також у Києві — 103,7.
"Помаранчева" зона налічує 11 регіонів - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.
"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.
Зазначимо, в Івано-Франківській області більше місяця діяли суворі обмеження – тепер же регіон став "жовтим".
Що дозволено на Прикарпатті
- З 10 квітня відновлено роботу непродовольчих ринків, закладів освіти, закладів громадського харчування, торгових центрів і закладів культури, магазинів і сфери обслуговування, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів.
- Відновлено роботу приміського транспорту. Зокрема, Укрзалізниця відновила продаж квитків на рейси.
- З понеділка, 12 квітня, за парти зможуть повернутися учні 5-11 класів. Також відновлять навчання заклади профтехосвіти.
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Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:
- Станом на ранок суботи, 10 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 463 жителів країни.
- Столиця вже третій день поспіль опиняється на першому місці за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус" по Україні. Крім того, в Києві встановлено смертельний антирекорд.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність запровадження кардинальних кроків через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні. За його словами, необхідно оголосити національний локдаун.
- Раніше Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. Він зазначив, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.