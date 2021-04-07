В Україні люди знову вийшли на протести через жорсткий карантин

В Україні знову люди вийшли на протести через жорсткий карантин / суспільне

Жителі Миколаєва у середу, 7 квітня, вийшли на акцію протесту через жорсткий карантин у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. До підприємців вийшов міський голова Олександр Сєнкевич і повідомив, що нічим не може допомогти.

Міський голова запросив на переговори представників ініціативної групи-трьох осіб. "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку", - сказав він, повідомляє Суспільне.

Також місцеве видання "ZaBor" повідомляє, що протестують і в Запоріжжі. Там люди перекрили рух трамвая на знак протесту.

На місці зібралися кілька десятків людей. Підприємці обурені, що місто знаходиться не в "червоній" зоні, ніхто не отримає ніякої компенсації з бюджету.

Вони перекрили рух 4 маршрутів №10, №12, №14, №15.

Зазначимо, з суботи в цих містах запровадили жорсткий карантин. У Миколаєві дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері за графіком, перевели всі класи на дистанційне навчання.

В Україні поновилися карантинні бунти / суспільне

У Запоріжжі влада заборонила масові заходи, роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

Додамо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 15 415 жителів країни. У тому числі захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 587 осіб; летальних випадків - 481; одужали - 11 472 людини.

У Миколаївській області виявлено 412 випадків зараження за добу, у Запорізькій області – 733.

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