В Україні люди знову вийшли на протести через жорсткий карантин

У Запоріжжі люди перекрили рух трамвая на знак протесту через посилення карантину. У Миколаєві теж бунти.
Жителі Миколаєва у середу, 7 квітня, вийшли на акцію протесту через жорсткий карантин у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. До підприємців вийшов міський голова Олександр Сєнкевич і повідомив, що нічим не може допомогти.
Міський голова запросив на переговори представників ініціативної групи-трьох осіб. "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку", - сказав він, повідомляє Суспільне.
Також місцеве видання "ZaBor" повідомляє, що протестують і в Запоріжжі. Там люди перекрили рух трамвая на знак протесту.
На місці зібралися кілька десятків людей. Підприємці обурені, що місто знаходиться не в "червоній" зоні, ніхто не отримає ніякої компенсації з бюджету.
Вони перекрили рух 4 маршрутів №10, №12, №14, №15.
Зазначимо, з суботи в цих містах запровадили жорсткий карантин. У Миколаєві дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері за графіком, перевели всі класи на дистанційне навчання.
У Запоріжжі влада заборонила масові заходи, роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.
Додамо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 15 415 жителів країни. У тому числі захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.
Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 587 осіб; летальних випадків - 481; одужали - 11 472 людини.
У Миколаївській області виявлено 412 випадків зараження за добу, у Запорізькій області – 733.
Карантинні бунти в Україні - про що йшлося раніше:
- У Полтаві місцеві підприємці вийшли акцію протесту через додаткові карантинні обмеження.
- У Чернівецькій та Івано-Франківській області місцеві жителі влаштували акції протесту проти того, що МОЗ відправив ці регіони до "червоної" зони карантину через високий рівень захворюваності на коронавірус COVID-19.