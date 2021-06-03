В Україні відкрилися нові центри вакцинації: де та коли можна зробити укол

Нові центри вакцинації від коронавірусу запрацювали в Одесі / УНІАН

В Одесі відкрили три нових центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть вже у неділю, 6 червня, повідомив Одеський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

Центри вакцинації населення відкрили в:

торговому центрі Мегадом , вул. Толбухіна, 135;

, вул. Толбухіна, 135; торговому центрі Fontan Sky , пер. Семафорний, 4;

, пер. Семафорний, 4; ЗОШ №15 на вул. Кримській, 80-А.

Центри працюватимуть з 9: 00 до 17: 00. Особи, які підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.

"Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, попередньо зареєструвалися в аркуші очікування на порталі або в додатку Дія. Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", - додали в ЦОЗ.

Вакцинація в Україні - про що раніше писав Главред:

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID - 19 з 09: 00 до 17: 00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.