В Україні пік третьої хвилі COVID-19: що відбувається в лікарнях

Кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилася на дві тисячі / Фото Reuters

Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, про початок якої глава МОЗ Максим Степанов заявив 22 березня. Тепер же, за його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися.

На брифінгу 13 квітня Степанов зазначив, що рівень госпіталізацій знизився.

"Кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилася на 2 тис. у порівнянні з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів "швидкої", - сказав він.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, станом на 13 квітня в країні вже п'ять регіонів відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом: Кіровоградська (44,7), Закарпатська (46), Івано-Франківська (53,8), Херсонська (57,6) і Луганська (59,2) області. Порівняно з попередньою добою ситуація покращилася в Луганській області.

Найпроблемнішою залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 130,3. У Києві - 94,5.

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення.

moz.gov.ua

Згідно даних Ради національної безпеки і оборони, в Україні зайнято 49 507 (61,9%) ліжок для пацієнтів з COVID. Всього введено 80 035 ліжок.

health-security.rnbo.gov.ua

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