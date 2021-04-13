В Україні пік третьої хвилі COVID-19: що відбувається в лікарнях

У країні скорочується рівень госпіталізацій хворих на коронавірус. Нормі відповідають вже п'ять регіонів.
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, про початок якої глава МОЗ Максим Степанов заявив 22 березня. Тепер же, за його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися.
На брифінгу 13 квітня Степанов зазначив, що рівень госпіталізацій знизився.
"Кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилася на 2 тис. у порівнянні з попереднім тижнем. Також стабілізувалася кількість викликів "швидкої", - сказав він.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, станом на 13 квітня в країні вже п'ять регіонів відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом: Кіровоградська (44,7), Закарпатська (46), Івано-Франківська (53,8), Херсонська (57,6) і Луганська (59,2) області. Порівняно з попередньою добою ситуація покращилася в Луганській області.
Найпроблемнішою залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 130,3. У Києві - 94,5.
Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення.
Згідно даних Ради національної безпеки і оборони, в Україні зайнято 49 507 (61,9%) ліжок для пацієнтів з COVID. Всього введено 80 035 ліжок.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. З початку епідемії захворіли 1 872 785 осіб.
- За добу 12 Квітня 10 135 осіб були щеплені проти COVID-19. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 388 401 українця, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.
- Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Запоріжжі з кожним днем погіршується. Тому місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.
- Відомий ізраїльський лікар Юрій Раньков заявив, що через зміни клімату і перенаселення планети світу варто готуватися до нової пандемії зовсім скоро.