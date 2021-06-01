В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу

В Україні зафіксовано 163 летальних випадки внаслідок COVID-19.
За минулу добу в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 виявлена у 2137 осіб.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, серед них 91 дітей і 56 медиків.
Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 579 осіб.
При цьому в Україні зафіксовано 163 летальних випадки в результаті COVID-19.
Крім того, одужали після коронавірусу 12085 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:
- Київ (434);
- Запорізька область (176);
- Київська область (138);
- Дніпропетровська область (137);
- Рівненська область (117).
Всього в Україні 2 мільйони 204 тисячі 631 захворіли коронавірусом. Померли 50 тисяч 699 українців. Одужали в Україні 2 мільйони 53 тисячі 167 осіб.
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Коронавірус в Україні:
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Олексій Тичина