В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу

В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом / Фото Reuters

За минулу добу в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 виявлена у 2137 осіб.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, серед них 91 дітей і 56 медиків.

Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 579 осіб.

При цьому в Україні зафіксовано 163 летальних випадки в результаті COVID-19.

Крім того, одужали після коронавірусу 12085 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

Київ (434);

Запорізька область (176);

Київська область (138);

Дніпропетровська область (137);

Рівненська область (117).

Всього в Україні 2 мільйони 204 тисячі 631 захворіли коронавірусом. Померли 50 тисяч 699 українців. Одужали в Україні 2 мільйони 53 тисячі 167 осіб.

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Коронавірус в Україні: