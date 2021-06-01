УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу

1 червня 2021, 08:17
Прослухати новину
Зупинити

В Україні зафіксовано 163 летальних випадки внаслідок COVID-19.

коронавірус
В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом / Фото Reuters

За минулу добу в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 виявлена у 2137 осіб.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, серед них 91 дітей і 56 медиків.

Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 579 осіб.

При цьому в Україні зафіксовано 163 летальних випадки в результаті COVID-19.

Крім того, одужали після коронавірусу 12085 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

  • Київ (434);
  • Запорізька область (176);
  • Київська область (138);
  • Дніпропетровська область (137);
  • Рівненська область (117).

Всього в Україні 2 мільйони 204 тисячі 631 захворіли коронавірусом. Померли 50 тисяч 699 українців. Одужали в Україні 2 мільйони 53 тисячі 167 осіб.

false

читайте такожСитуація змінюватиметься: чого очікувати українцям від коронавірусу цього літа

Коронавірус в Україні:

  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
  • Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
коронавірус новини України коронавірус в Україні COVID-19 коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам ДіорУ моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам Діор Зірка Папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханогоЗірка Папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханого Чотири ознаки того, що ви їсте занадто багато клітковиниЧотири ознаки того, що ви їсте занадто багато клітковини День захисту дітей та День батьків 2021: особливості та найкращі привітанняДень захисту дітей та День батьків 2021: особливості та найкращі привітання "Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі"Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі

Останні новини

08:13
"Нецензурні фото та шантаж": одеський суддя поскаржився на терор з боку "дружини"
07:54
Полювання на маніяка: у Дніпрі месники підпалили та закопали "педофіла" Відео
07:50
Високий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний стан Відео
07:45
Чи допомагає кава впоратися з недосипом - відповідь вчених Відео
07:25
Лукашенко запропонував віддати Протасевича бойовикам "ЛНР" І заговорив про смертну кару Відео
Реклама
07:03
Гороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупки Відео
07:01
"Яка кішечка": солістка Little Big показала груди у сексуальному вбранні
06:50
У Конгресі США вимагають жорстко вдарити санкціями по Північному потоку-2 через Україну Відео
06:49
"Вовине село" на ВДНГ ризикує стати кузнею кадрів на експорт Погляд
06:30
Коли буде Троїцька батьківська субота 2021: дата, традиції і заборони Відео
06:05
Єгипетська спека в Україні: астролог розповів, якою буде погода влітку 2021-го
05:34
Новий спалах COVID-19 в Україні: експерт назвав несподівані терміни Відео
04:23
У моді трохи пікантні та незвичайні літні спідниці міді, в яких відчуваєш себе королевою Фото Відео
03:51
У США пояснили потурання Байдена Путіну і згадали Україну Відео
03:02
Як захиститися від шахраїв в Мережі: підліткам дали важливі поради
02:14
Літня дієта на 5 днів: меню та смачні рецепти Відео
01:48
Гороскоп на завтра 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: успіх в інтимі та відмова від м'яса та риби Відео
00:51
Як зменшити ознаки старіння - відповідь вчених Відео
00:19
Гола модель Victoria's Secret розпусно позувала в душі
00:00
Чому не можна дивитися в дзеркало вночі: прикмети, які вбережуть від нещастя Відео
Реклама
01 червня, вівторок
23:38
Лікар попередила про підступну небезпеку квасу Відео
23:03
Чорна цвіль дісталася ще до однієї країни, є перші жертви Відео
23:02
У Авакова вигадали, як українці зможуть заробляти "десятину" на порушеннях ПДР Відео
22:25
Політолог розповів, чи загрожує Шарію екстрадиція та чому його боїться Зеленський Відео
22:24
Пустеля все ближче: Україні передрекли глобальну зміну клімату Відео
21:30
"Кулю в лоб всажу": на Буковині п'яний священик влаштував дебош поліції Відео
21:29
У Канаді дозволили міксувати різні вакцини від коронавірусу Відео
21:18
Лікарі роблять ці чотири речі, щоб скоріше вилікувати запалення Відео
21:07
Вчені Гарварду назвали найкращі вправи для кісток Відео
21:00
У моду на літо 2021 увійшли зручні та трохи громіздкі кросівки з 90-х, які обожнювала Леді Ді Фото Відео
20:58
Календар удачі: народні прикмети про гроші Відео
20:55
У МОЗ пояснили, кого вважати повністю захищеним від COVID-19 Відео
20:52
Низьке лібідо: сексперт дала різку і чесну пораду жінкам Відео
20:40
Як зробити так, щоб українці добровільно платили податки Погляд
20:15
Лікарі розповіли подробиці трагічної смерті онука Філімонова Відео
20:06
Лупив по голові немовля: на Полтавщині "обкурений" горе-батько вбив сина, його покарали Відео
20:05
Україну накриє пекельна спека і небезпечна аномалія влітку Відео
19:41
Мати та алкоголь: у Києві блогерка з друзями розбомбила шикарну квартиру
19:37
Як уникнути інсульту за допомогою простої ранкової звички Відео
19:30
В Україні з 1 червня подорожчав проїзд: названо нові тарифи Відео
Реклама
19:04
На Житомирщині пов'язали педофіла, який "зливав" дитяче порно до Мережі Відео
18:41
Інакше не допустять до професії: в Україні вчителів можуть змусити зробити щеплення від коронавірусу Відео
18:40
Лукашенко обрушився на Україну з критикою і заявив про польоти до Криму через Росію Відео
18:22
ВООЗ схвалила застосування вакцини CoronaVac, яку колють українцям Відео
18:20
У моду на літо 2021 повернулася приголомшлива стрижка короткий боб в стилі невгамовних 90-х Фото Відео
18:04
Лікар розповіла, чим небезпечний погано вимитий пупок Відео
18:00
У Путіна заявили, що не будуть відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску ПП-2 Відео
17:38
Німеччина готується зробити пропозицію США щодо Північного потоку-2 Відео
17:07
У Мінську затриманий під час протестів опозиціонер спробував накласти на себе руки Відео
16:59
Поради батькам: експерт розповіла, як слід "дозувати" телебачення для дітей
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти