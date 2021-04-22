В Україні зросла кількість нових хворих і жертв COVID-19

Від коронавірусу вакцинували за добу понад 14 тис. українців / Reuters

Станом на ранок четверга, 22 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 235 жителів країни. Зокрема захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 904 людини; летальних випадків - 470, одужала 18 831 людина. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 22 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 990 353 людини;

одужали - 1 533 3032 людини;

летальних випадків - 41 266;

проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 22 квітня

За останню добу в Києві виявили 1673 випадки зараження коронавірусом, померли 44 людини, одужали - 1305.

Всього в Києві захворіли 188 869 осіб, померли - 4 341 , вилікувалися - 117 803.

Коронавірус у Києві - статистика 22 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 044 особи щеплено проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.

491 877 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1673 випадки / 1329 щеплень;

Вінницька область - 448 випадків / 540 щеплень;

Волинська область - 455 випадків / 571 щеплення;

Дніпропетровська область - 976 випадків / 691 щеплення;

Донецька область - 847 випадків / 486 щеплень;

Житомирська область - 544 випадки / 512 щеплень;

Закарпатська - 208 випадків / 472 щеплення;

Запорізька область - 995 випадків / 763 щеплення;

Івано-Франківська область - 184 випадки / 526 щеплень;

Київська область - 877 випадків / 449 щеплень;

Кіровоградська область - 210 випадків / 263 щеплення;

Луганська область - 304 випадки / 231 щеплення;

Львівська область - 804 випадки / 792 щеплення;

Миколаївська область - 449 випадків / 354 щеплення;

Одеська область - 844 випадки / 1017 щеплень;

Полтавська область - 807 випадків / 656 щеплень;

Рівненська область - 563 випадки / 496 щеплень;

Сумська область - 700 випадків / 506 щеплень;

Тернопільська область - 357 випадків / 325 щеплень;

Харківська область - 1333 випадки / 562 щеплення;

Херсонська область - 337 випадків / 543 щеплення;

Хмельницька область - 870 випадків / 674 щеплення;

Черкаська область - 695 випадків / 441 щеплення;

Чернівецька область - 235 випадків / 496 щеплень;

Чернігівська область - 520 випадків / 349 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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