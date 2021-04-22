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В Україні зросла кількість нових хворих і жертв COVID-19

22 квітня 2021, 08:17
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За добу в країні офіційно виявили понад 16 тис. нових хворих. Лідирують за кількістю поставлених діагнозів Київ, Харківська та Запорізька області.

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Від коронавірусу вакцинували за добу понад 14 тис. українців / Reuters

Станом на ранок четверга, 22 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 235 жителів країни. Зокрема захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 904 людини; летальних випадків - 470, одужала 18 831 людина. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 22 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 990 353 людини;
  • одужали - 1 533 3032 людини;
  • летальних випадків - 41 266;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 22 квітня

За останню добу в Києві виявили 1673 випадки зараження коронавірусом, померли 44 людини, одужали - 1305.

Всього в Києві захворіли 188 869 осіб, померли - 4 341 , вилікувалися - 117 803.

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Коронавірус у Києві - статистика 22 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 044 особи щеплено проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.

491 877 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1673 випадки / 1329 щеплень;
  • Вінницька область - 448 випадків / 540 щеплень;
  • Волинська область - 455 випадків / 571 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 976 випадків / 691 щеплення;
  • Донецька область - 847 випадків / 486 щеплень;
  • Житомирська область - 544 випадки / 512 щеплень;
  • Закарпатська - 208 випадків / 472 щеплення;
  • Запорізька область - 995 випадків / 763 щеплення;
  • Івано-Франківська область - 184 випадки / 526 щеплень;
  • Київська область - 877 випадків / 449 щеплень;
  • Кіровоградська область - 210 випадків / 263 щеплення;
  • Луганська область - 304 випадки / 231 щеплення;
  • Львівська область - 804 випадки / 792 щеплення;
  • Миколаївська область - 449 випадків / 354 щеплення;
  • Одеська область - 844 випадки / 1017 щеплень;
  • Полтавська область - 807 випадків / 656 щеплень;
  • Рівненська область - 563 випадки / 496 щеплень;
  • Сумська область - 700 випадків / 506 щеплень;
  • Тернопільська область - 357 випадків / 325 щеплень;
  • Харківська область - 1333 випадки / 562 щеплення;
  • Херсонська область - 337 випадків / 543 щеплення;
  • Хмельницька область - 870 випадків / 674 щеплення;
  • Черкаська область - 695 випадків / 441 щеплення;
  • Чернівецька область - 235 випадків / 496 щеплень;
  • Чернігівська область - 520 випадків / 349 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
  • Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
  • Народний депутат від Слуги народу і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих в Україні збільшиться, а восени в Україні очікується четверта хвиля епідемії коронавірусу.

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