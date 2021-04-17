В Україні після щеплення від коронавірусу померла ще одна особа

У Львівській області помер чоловік, якому вкололи CoviShield.
В Україні після щеплення від коронавірусу COVID-19 препаратом з Індії під назвою CoviShield померла ще одна особа.
На Львівщині помер чоловік, якому було 63 роки, написав у Facebook голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.
Чиновник додав, що, за попередніми відомостями, у чоловіка були проблеми з серцем та судинами, зокрема – гостра серцево-судинна недостатність.
Чоловік отримав щеплення від коронавірусу 15 квітня, а помер 16 числа.
"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації...", – підкреслив очільник ОДА.
Смерть чоловіка розглядають у Департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації – питанням займається Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.
Раніше після щеплення від COVID-19 препаратом CoviShield померли кілька осіб – жінка-військовий, провізор аптеки військового госпіталю та колишній перший заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк.
Причина смерті ексчиновника – шлункова кровотеча, а військової – гостра серцево-судинна недостатність. Попередньо відомо, що провізор помер через гострий мозковий інсульт.
Вакцинація від коронавірусу в Україні – що потрібно знати
- Україна отримала першу партію вакцини 23 лютого, а вакцинація розпочалася 24 числа. У першу чергу в нашій країні вирішили вакцинувати медиків та військових.
- Станом на 16 квітня в Україні вакциновано понад 445 тисяч осіб. Лише п'ятьом українцям вкололи дві дози вакцини (уколи роблять після перерви), повідомили у МОЗ.
- CoviShield – це торгова назва вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, і виробленої на території Індії.