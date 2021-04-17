В Україні після щеплення від коронавірусу померла ще одна особа

На Львівщині після щеплення від COVID-19 помер 63-річний чоловік / Reuters

В Україні після щеплення від коронавірусу COVID-19 препаратом з Індії під назвою CoviShield померла ще одна особа.

На Львівщині помер чоловік, якому було 63 роки, написав у Facebook голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

Чиновник додав, що, за попередніми відомостями, у чоловіка були проблеми з серцем та судинами, зокрема – гостра серцево-судинна недостатність.

Чоловік отримав щеплення від коронавірусу 15 квітня, а помер 16 числа.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації...", – підкреслив очільник ОДА.

Смерть чоловіка розглядають у Департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації – питанням займається Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.

Раніше після щеплення від COVID-19 препаратом CoviShield померли кілька осіб – жінка-військовий, провізор аптеки військового госпіталю та колишній перший заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк.

Причина смерті ексчиновника – шлункова кровотеча, а військової – гостра серцево-судинна недостатність. Попередньо відомо, що провізор помер через гострий мозковий інсульт.

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