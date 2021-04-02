В Україні з'явився новий кандидат на виліт в червону зону

В одній з областей на сході країни перевищені відразу два показники з COVID-19.
2 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники захворюваності на COVID-19 по регіонах. За крок від червоної зони карантину виявилася Донецька область: тут два показники з коронавірусу перевищені вже кілька днів поспіль.
Як свідчать дані МОЗ, у Донецькій області почастішали випадки інфікування: коефіцієнт виявлення випадків склав 20,2% при нормі 20%. Також тут зростає рівень госпіталізацій (61,6 при нормі 60 на 100 тисяч).
На сьогодні в червоній зоні зараз знаходиться 11 регіонів - це місто Київ і наступні області:
- Київська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Миколаївська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Сумська,
- Одеська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
Майже всі регіони, що залишилися, знаходяться в помаранчевій зоні. Останнім жовтим регіоном в Україні залишається Херсонська область.
Карантин в Україні: новини
- Коронавірус встановив два нових антирекорди. За минулу добу COVID-19 виявили у 19 893 жителів країни - це найбільше число діагнозів з початку епідемії. Госпіталізовано 5 040 осіб; летальних випадків - 433 (найбільше число жертв з початку епідемії); одужали - 10 287 осіб.
- Раніше Главред писав про те, чому жорсткий карантин в Україні на Великдень і травневі неминучий. З урахуванням того, які штами коронавірусу циркулюють в нашій країні, карантин у містах можуть продовжити до травневих свят.
- Україну атакували два нових штами COVID-19. "Південноафриканський" і "британський" штами коронавірусу більш агресивні і заразні.
"Червона" зона карантину
Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.
Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.
У "червоній" зоні карантину заборонені:
- робота громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
- планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
- робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
- прийом нових змін в дитячих таборах;
- не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;