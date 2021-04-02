В Україні з'явився новий кандидат на виліт в червону зону

Червона зона карантину готується поглинути ще одну область / Фото galka.if.ua

2 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники захворюваності на COVID-19 по регіонах. За крок від червоної зони карантину виявилася Донецька область: тут два показники з коронавірусу перевищені вже кілька днів поспіль.

Як свідчать дані МОЗ, у Донецькій області почастішали випадки інфікування: коефіцієнт виявлення випадків склав 20,2% при нормі 20%. Також тут зростає рівень госпіталізацій (61,6 при нормі 60 на 100 тисяч).

На сьогодні в червоній зоні зараз знаходиться 11 регіонів - це місто Київ і наступні області:

Київська,

Житомирська,

Закарпатська,

Миколаївська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Сумська,

Одеська,

Чернівецька,

Чернігівська.

Майже всі регіони, що залишилися, знаходяться в помаранчевій зоні. Останнім жовтим регіоном в Україні залишається Херсонська область.

Карантин в Україні: новини

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Раніше Главред писав про те, чому жорсткий карантин в Україні на Великдень і травневі неминучий. З урахуванням того, які штами коронавірусу циркулюють в нашій країні, карантин у містах можуть продовжити до травневих свят.

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