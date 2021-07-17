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В Україні продають фальшиві паспорти вакцинації: стали відомі деталі нелегального бізнесу

17 липня 2021, 19:50

У торгівлі псевдопаспортами замішані медичні працівники, підкреслив Максим Степанов.

Вакцинація
В Україні торгують паспортами вакцинації / УНІАН

В Україні з'явився новий нелегальний бізнес - підробка паспортів вакцинації для виїзду в Євросоюз, заявив колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Я чув про таку практику. Тут існує два аспекти. Перше - це кримінальний злочин. Тобто, це підробка відповідного типу документів, за яке точно передбачено кримінальне покарання. Якщо такий злочин скоюється, то його потрібно розкривати і карати винних, щоб іншим було неповадно. Правоохоронним органам для того, щоб розкрити даний факт, необхідні бажання і кілька днів роботи", - розповів він виданню Strana.

За його даними, в торгівлі псевдопаспортами замішані медичні працівники, які просто "виливають" препарат, щоб внести дози вакцини в ковід-сертифікат як використані.

"Другий аспект - безпосередньо люди, які йдуть на це. Відповідно, людини хтось реєструє, як отримав першу і другу дозу, а цей невикористаний препарат потрібно кудись подіти. Логіка підказує, що його виливають, а людина платить гроші за те, щоб потенційно полежати під апаратом ШВЛ. Я хочу нагадати, що COVID-19-це не ГРВІ, це хвороба, яка призводить до смерті та інвалідизації, а люди, які її перемагають, дуже часто страждають пост-ковидним синдромом. Після такої псевдовакцинації споживачеві цих послуг точно потрібно звертатися до психіатра", - підсумував Степанов.

В Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 539 636 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 539 634 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 360 256 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 899 890 щеплень.

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Міністерство охорони здоров'я почало використання антикоронавірусної мРНК-вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в центрах масової вакцинації. Вакцина буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

На Харківщині при доставці зіпсували понад 9 тисяч вакцин від коронавірусу Pfizer.

Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати тільки за сертифікатами вакцинації і тестами на COVID-19.

Максим Степанов вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу
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