В Україні зростає кількість підозр на зараження штамом "Дельта" - МОЗ

Кузін не назвав точну кількість інфікованих / УНІАН

Вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу "Дельта". Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає.

Про це в ефірі "Україна 24" у суботу, 10 липня, заявив головний санлікар країни Ігор Кузин.

"Швидше за все, наступного тижня ми вже отримаємо фінальне підтвердження про нові зразки, там вже є підозри на "Дельту". Тому, швидше за все, цифри будуть оновлюватися в бік зростання", - підкреслив Кузін.

Дельта в Україні: що про це відомо

На сьогоднішній день за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксовано два випадки інфікування індійським штамом коронавірусу "Дельта". Епідеміологи попереджають, що" Дельта " втричі заразніший, ніж інші штами коронавірусної інфекції.

Для запобігання поширенню "Дельти" в Україні, влада ввела обов'язкове тестування на коронавірус для в'їжджаючих з Росії, Індії, Британії та Португалії.

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А 2 липня в Україні знову стартував карантин.

Крім цього, заслужений лікар-епідеміолог країни Людмила Мухарська заявила, що "Дельту" в Україну можуть привести самі її громадяни, які відпочивають в інших країнах світу. Зокрема, за її словами, спалах даного штаму очікується в кінці липня або по закінченню літніх відпусток.

Крім цього, раніше стало відомо, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають в тому числі і від штаму коронавірусу Дельта, але їх ефективність дещо знижується.