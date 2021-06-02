Добове число нових заражень коронавірусом зросло - МОЗ

Зафіксовано 158 летальних випадків внаслідок COVID-19.
В Україні за минулу добу коронавірусна хвороба COVID - 19 виявлена у 2205 осіб.
Як говориться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я, серед них 104 дитини та 85 медиків.
Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 1262 осіб.
При цьому в Україні зафіксовано 158 летальних випадків в результаті COVID-19.
Крім того, одужали після коронавірусу 9405 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:
- Київ (473);
- Київська область (178);
- Харківська область (139);
- Запорізька область (124);
- Донецька область (112).
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 2 206 836 осіб, 50 857 пацієнтів померли, 2 062 572 людини одужали.
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Коронавірус в Україні:
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Олексій Тичина