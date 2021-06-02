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Добове число нових заражень коронавірусом зросло - МОЗ

2 червня 2021, 08:20
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Зафіксовано 158 летальних випадків внаслідок COVID-19.

Підскочило число заражень коронавірусом
Коронавірусом заразилися понад 2200 осіб / УНІАН

В Україні за минулу добу коронавірусна хвороба COVID - 19 виявлена у 2205 осіб.

Як говориться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я, серед них 104 дитини та 85 медиків.

Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 1262 осіб.

При цьому в Україні зафіксовано 158 летальних випадків в результаті COVID-19.

Крім того, одужали після коронавірусу 9405 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

  • Київ (473);
  • Київська область (178);
  • Харківська область (139);
  • Запорізька область (124);
  • Донецька область (112).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 2 206 836 осіб, 50 857 пацієнтів померли, 2 062 572 людини одужали.

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Коронавірус в Україні:

  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
  • Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
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