Добове число нових заражень коронавірусом зросло - МОЗ

Коронавірусом заразилися понад 2200 осіб / УНІАН

В Україні за минулу добу коронавірусна хвороба COVID - 19 виявлена у 2205 осіб.

Як говориться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я, серед них 104 дитини та 85 медиків.

Повідомляється, що за добу з коронавірусом було госпіталізовано 1262 осіб.

При цьому в Україні зафіксовано 158 летальних випадків в результаті COVID-19.

Крім того, одужали після коронавірусу 9405 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

Київ (473);

Київська область (178);

Харківська область (139);

Запорізька область (124);

Донецька область (112).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок середи склала 2 206 836 осіб, 50 857 пацієнтів померли, 2 062 572 людини одужали.

читайте такожНовий спалах COVID-19 в Україні: експерт назвав несподівані терміни

Коронавірус в Україні: