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В Україні різко зросла кількість нових COVID-діагнозів за добу

6 липня 2021, 08:17
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Коронавірус в Україні виявили у 541 людини, добою раніше було вдвічі менше хворих. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві.

коронавірус, Київ
Побороли коронавірус за добу 1 086 українців / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 6 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 541 жителя країни. Зокрема захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 1 086 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

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Коронавірус в Україні - статистика на ранок 6 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 238 364 людини;
  • одужали - 2 172 687 осіб;
  • летальних випадків - 52 504;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Українці повинні готуватися до осінньої хвилі захворюваності, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін. За його словами, тієї кількості вакцин, які у нас є, банально не вистачить для формування колективного імунітету.
  • За його словами, осіння хвиля може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих громадян, так і тим, що мутовані штами, особливо "Дельта", поширюються швидше.
  • Угорщина з минулої п'ятниці розпочала кампанію з вакцинації іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. До них відносяться і українці, які живуть на Закарпатті.
  • Інфекціоніст Тетяна Логінова розповіла, що вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я України, не потребує повторного щеплення
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