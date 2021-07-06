В Україні різко зросла кількість нових COVID-діагнозів за добу

Побороли коронавірус за добу 1 086 українців / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 6 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 541 жителя країни. Зокрема захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 1 086 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 6 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 238 364 людини;

одужали - 2 172 687 осіб;

летальних випадків - 52 504;

проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.

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