В Україні різко зросла кількість нових COVID-діагнозів за добу

Коронавірус в Україні виявили у 541 людини, добою раніше було вдвічі менше хворих. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві.
Станом на ранок вівторка, 6 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 541 жителя країни. Зокрема захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 1 086 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 238 364 людини;
- одужали - 2 172 687 осіб;
- летальних випадків - 52 504;
- проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Українці повинні готуватися до осінньої хвилі захворюваності, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін. За його словами, тієї кількості вакцин, які у нас є, банально не вистачить для формування колективного імунітету.
- За його словами, осіння хвиля може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих громадян, так і тим, що мутовані штами, особливо "Дельта", поширюються швидше.
- Угорщина з минулої п'ятниці розпочала кампанію з вакцинації іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. До них відносяться і українці, які живуть на Закарпатті.
- Інфекціоніст Тетяна Логінова розповіла, що вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я України, не потребує повторного щеплення
Автор: Анна Багрій