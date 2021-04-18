В Україні різко зменшилася кількість хворих на коронавірус

У нашій країні у суботу знайшли набагато менше хворих на коронавірус, аніж у п'ятницю / Reuters

У суботу, 17 квітня, коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 10 282 осіб, померли 250 хворих, а одужали 6 523 пацієнти.

За добу з коронавірусом госпіталізовано 4 274 особи, повідомляє Коронавірус_інфо в Telegram.

За його даними, вчора зробили 60 380 тестів на коронавірус.

Найбільше хворих знайшли у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114) та Київській (597) областях.

Коронавірус – статистика на 18 квітня 2021 року:

Всього зробили 8 942 671 тест;

Загальна кількість хворих – 1 946 510 осіб;

Загальне число тих, хто одужав, – 1 482 079 осіб;

Загальна кількість жертв – 39 786 осіб.

Коронавірус у Києві 17 квітня знайшли у 480 осіб.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні COVID-19 діагностували у 14 984 осіб, потрапили до лікарень 4 100 хворих, померли 440 пацієнтів, а побороли захворювання – 9 736.

Було зроблено 105 215 тестів. Найбільше інфікованих знайшли у Києві (1 112), а також у двох областях – у Харківській (1 386) та Дніпропетровській (1 386).

Пандемія коронавірусу почалася у березні 2020 року. В Україні через вірус з 12 березня минулого року почав діяти карантин.