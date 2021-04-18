В Україні різко зменшилася кількість хворих на коронавірус

У нашій країні COVID-19 за добу діагностовано у понад 10 тисяч осіб.
У суботу, 17 квітня, коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 10 282 осіб, померли 250 хворих, а одужали 6 523 пацієнти.
За добу з коронавірусом госпіталізовано 4 274 особи, повідомляє Коронавірус_інфо в Telegram.
За його даними, вчора зробили 60 380 тестів на коронавірус.
Найбільше хворих знайшли у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114) та Київській (597) областях.
Коронавірус – статистика на 18 квітня 2021 року:
- Всього зробили 8 942 671 тест;
- Загальна кількість хворих – 1 946 510 осіб;
- Загальне число тих, хто одужав, – 1 482 079 осіб;
- Загальна кількість жертв – 39 786 осіб.
Коронавірус у Києві 17 квітня знайшли у 480 осіб.
Нагадаємо, 16 квітня в Україні COVID-19 діагностували у 14 984 осіб, потрапили до лікарень 4 100 хворих, померли 440 пацієнтів, а побороли захворювання – 9 736.
Було зроблено 105 215 тестів. Найбільше інфікованих знайшли у Києві (1 112), а також у двох областях – у Харківській (1 386) та Дніпропетровській (1 386).
Пандемія коронавірусу почалася у березні 2020 року. В Україні через вірус з 12 березня минулого року почав діяти карантин.