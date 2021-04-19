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Кількість жертв коронавірусу в Україні досягла нової "червоної лінії"

19 квітня 2021, 08:16
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За минулу добу померли 214 осіб, всього з початку епідемії - 40 тисяч летальних випадків.

коронавірус
За добу коронавірус виявили у 6506 жителів країни / Reuters

Станом на ранок понеділка, 19 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 506 жителів країни. Зокрема захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 387 людей; летальних випадків - 214, одужали 5 598 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 19 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 953 016 осіб;
  • одужали - 1 487 677 осіб;
  • летальних випадків - 40 000;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 958 482.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

1 453 особи щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні.

450 647 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 447 випадків / 0 щеплень;
  • Вінницька область - 122 випадки / 60 щеплень;
  • Волинська область - 214 випадків / 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 761 випадок / 15 щеплень;
  • Донецька область - 377 випадків / 79 щеплень;
  • Житомирська область - 267 випадків / 17 щеплень;
  • Закарпатська - 48 випадків / 10 щеплень;
  • Запорізька область - 90 випадків / 42 щеплення;
  • Івано-Франківська область - 48 випадків / 20 щеплень;
  • Київська область - 428 випадків / 216 щеплень;
  • Кіровоградська область - 164 випадки / 0 щеплень;
  • Луганська область - 47 випадків / 0 щеплень;
  • Львівська область - 490 випадків / 169 щеплень;
  • Миколаївська область - 461 випадок / 10 щеплень;
  • Одеська область - 372 випадки / 65 щеплень;
  • Полтавська область - 164 випадки / 59 щеплень;
  • Рівненська область - 150 випадків / 40 щеплень;
  • Сумська область - 205 випадків / 40 щеплень;
  • Тернопільська область - 219 випадків / 50 щеплень;
  • Харківська область - 622 випадки / 345 щеплень;
  • Херсонська область - 103 випадки / 0 щеплень;
  • Хмельницька область - 100 випадків / 0 щеплень;
  • Черкаська область - 273 випадки / 26 щеплень;
  • Чернівецька область - 139 випадків / 30 щеплень;
  • Чернігівська область - 195 випадків / 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
  • Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
  • У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація препаратом від коронавірусу Pfizer.
  • МОЗ назвало умову вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих.

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