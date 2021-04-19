Кількість жертв коронавірусу в Україні досягла нової "червоної лінії"

За минулу добу померли 214 осіб, всього з початку епідемії - 40 тисяч летальних випадків.
Станом на ранок понеділка, 19 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 506 жителів країни. Зокрема захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 387 людей; летальних випадків - 214, одужали 5 598 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 953 016 осіб;
- одужали - 1 487 677 осіб;
- летальних випадків - 40 000;
- проведено ПЛР-тестів - 8 958 482.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
1 453 особи щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні.
450 647 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 447 випадків / 0 щеплень;
- Вінницька область - 122 випадки / 60 щеплень;
- Волинська область - 214 випадків / 160 щеплень;
- Дніпропетровська область - 761 випадок / 15 щеплень;
- Донецька область - 377 випадків / 79 щеплень;
- Житомирська область - 267 випадків / 17 щеплень;
- Закарпатська - 48 випадків / 10 щеплень;
- Запорізька область - 90 випадків / 42 щеплення;
- Івано-Франківська область - 48 випадків / 20 щеплень;
- Київська область - 428 випадків / 216 щеплень;
- Кіровоградська область - 164 випадки / 0 щеплень;
- Луганська область - 47 випадків / 0 щеплень;
- Львівська область - 490 випадків / 169 щеплень;
- Миколаївська область - 461 випадок / 10 щеплень;
- Одеська область - 372 випадки / 65 щеплень;
- Полтавська область - 164 випадки / 59 щеплень;
- Рівненська область - 150 випадків / 40 щеплень;
- Сумська область - 205 випадків / 40 щеплень;
- Тернопільська область - 219 випадків / 50 щеплень;
- Харківська область - 622 випадки / 345 щеплень;
- Херсонська область - 103 випадки / 0 щеплень;
- Хмельницька область - 100 випадків / 0 щеплень;
- Черкаська область - 273 випадки / 26 щеплень;
- Чернівецька область - 139 випадків / 30 щеплень;
- Чернігівська область - 195 випадків / 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація препаратом від коронавірусу Pfizer.
- МОЗ назвало умову вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих.