В Україні різко впала кількість нових діагнозів COVID-19

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Харківській, Донецькій та Одеській областях.
Станом на ранок середи, 5 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2576 жителів країни. Зокрема захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 671 людину; летальних випадків - 161, одужали 7 728 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 090 986 осіб;
- одужали - 1 697 358 осіб;
- летальних випадків - 45 077;
- проведено ПЛР-тестів - 9 518 164.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 5 травня
За останню добу в Києві виявили 143 випадки зараження коронавірусом, померли 16 людей, одужали - 38.
Всього в Києві захворіли 196 735 осіб, померли - 4 697, вилікувалися - 124 611.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
3 425 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.
759 434 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 303 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 143 випадки / 57 щеплень;
- Вінницька область - 31 випадок / 61 щеплення;
- Волинська область - 102 випадки / 41 щеплення;
- Дніпропетровська область - 213 випадків / 879 щеплень;
- Донецька область - 287 випадків / 182 щеплення;
- Житомирська область - 16 випадків / 61 щеплення;
- Закарпатська - 13 випадків / 76 щеплень;
- Запорізька область - 85 випадків / 20 щеплень;
- Івано-Франківська область - 13 випадків / 62 щеплення;
- Київська область - 73 випадки / 355 щеплень;
- Кіровоградська область - 42 випадки / 60 щеплень;
- Луганська область - 58 випадків / 154 щеплення;
- Львівська область - 48 випадків / 0 щеплень;
- Миколаївська область - 111 випадків / 289 щеплень;
- Одеська область - 216 випадків / 100 щеплень;
- Полтавська область - 106 випадків / 23 щеплення;
- Рівненська область - 68 випадків / 120 щеплень;
- Сумська область - 52 випадки / 25 щеплень;
- Тернопільська область - 70 випадків / 60 щеплень;
- Харківська область - 405 випадків / 384 щеплення;
- Херсонська область - 25 випадків / 160 щеплень;
- Хмельницька область - 136 випадків / 0 щеплень;
- Черкаська область - 177 випадків / 86 щеплень;
- Чернівецька область - 62 випадки / 40 щеплень;
- Чернігівська область - 24 випадки / 130 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- Ситуація з коронавірусом в Житомирській області покращилася, тому з 5 травня регіон виходить з червоної зони карантину.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в чотирьох областях України, які перебувають в червоній зоні карантину, спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У найближчі дні вони зможуть послабити обмеження і вийти з цієї зони.
- Водночас у Черкаської області спостерігаються негативні тенденції в ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19 - в регіоні деякі показники перевищують норму, тому він може поповнити червону зону карантину.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
- Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що "індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку. За його словами, кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме.