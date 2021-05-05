В Україні різко впала кількість нових діагнозів COVID-19

За минулі 24 години госпіталізовано з коронавірусом 1 671 людину / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 5 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2576 жителів країни. Зокрема захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 671 людину; летальних випадків - 161, одужали 7 728 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 5 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 090 986 осіб;

одужали - 1 697 358 осіб;

летальних випадків - 45 077;

проведено ПЛР-тестів - 9 518 164.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 5 травня

За останню добу в Києві виявили 143 випадки зараження коронавірусом, померли 16 людей, одужали - 38.

Всього в Києві захворіли 196 735 осіб, померли - 4 697, вилікувалися - 124 611.

Коронавірус у Києві - статистика 5 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

3 425 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.

759 434 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 303 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 143 випадки / 57 щеплень;

Вінницька область - 31 випадок / 61 щеплення;

Волинська область - 102 випадки / 41 щеплення;

Дніпропетровська область - 213 випадків / 879 щеплень;

Донецька область - 287 випадків / 182 щеплення;

Житомирська область - 16 випадків / 61 щеплення;

Закарпатська - 13 випадків / 76 щеплень;

Запорізька область - 85 випадків / 20 щеплень;

Івано-Франківська область - 13 випадків / 62 щеплення;

Київська область - 73 випадки / 355 щеплень;

Кіровоградська область - 42 випадки / 60 щеплень;

Луганська область - 58 випадків / 154 щеплення;

Львівська область - 48 випадків / 0 щеплень;

Миколаївська область - 111 випадків / 289 щеплень;

Одеська область - 216 випадків / 100 щеплень;

Полтавська область - 106 випадків / 23 щеплення;

Рівненська область - 68 випадків / 120 щеплень;

Сумська область - 52 випадки / 25 щеплень;

Тернопільська область - 70 випадків / 60 щеплень;

Харківська область - 405 випадків / 384 щеплення;

Херсонська область - 25 випадків / 160 щеплень;

Хмельницька область - 136 випадків / 0 щеплень;

Черкаська область - 177 випадків / 86 щеплень;

Чернівецька область - 62 випадки / 40 щеплень;

Чернігівська область - 24 випадки / 130 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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