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В Україні різко впала кількість жертв і нових заражених COVID-19

24 травня 2021, 08:14
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За неділю в Україні поставили близько тисячі діагнозів "коронавірус". Найбільше їх у Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також у Києві.

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Одужали від коронавірусу за добу 6 999 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 24 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у​​ 1 334 жителів країни. Зокрема захворіли 86 дітей та 21 медпрацівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 019 осіб; летальних випадків - 68, одужали 6 999 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 24 травня / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 183 855 осіб;
  • одужали - 1 957 560 осіб;
  • летальних випадків - 49 436;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 022 457.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • В Україні ситуація з коронавірусом хоча і покращилася, але очікувати довгострокового зниження кількості захворювань на COVID-19 не варто попри настання літнього сезону і шкільних канікул. Як заявив лікар-анестезіолог Борис Бриль, причина в низькому рівні вакцинації від коронавірусу.
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцю. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
  • Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.

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