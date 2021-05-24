В Україні різко впала кількість жертв і нових заражених COVID-19

За неділю в Україні поставили близько тисячі діагнозів "коронавірус". Найбільше їх у Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також у Києві.
Станом на ранок понеділка, 24 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 334 жителів країни. Зокрема захворіли 86 дітей та 21 медпрацівник.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 019 осіб; летальних випадків - 68, одужали 6 999 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 183 855 осіб;
- одужали - 1 957 560 осіб;
- летальних випадків - 49 436;
- проведено ПЛР-тестів - 10 022 457.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- В Україні ситуація з коронавірусом хоча і покращилася, але очікувати довгострокового зниження кількості захворювань на COVID-19 не варто попри настання літнього сезону і шкільних канікул. Як заявив лікар-анестезіолог Борис Бриль, причина в низькому рівні вакцинації від коронавірусу.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцю. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
- Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
Автор: Анна Багрій