В Україні різко впала кількість жертв і нових заражених COVID-19

Одужали від коронавірусу за добу 6 999 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 24 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у​​ 1 334 жителів країни. Зокрема захворіли 86 дітей та 21 медпрацівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 019 осіб; летальних випадків - 68, одужали 6 999 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 24 травня / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 183 855 осіб;

одужали - 1 957 560 осіб;

летальних випадків - 49 436;

проведено ПЛР-тестів - 10 022 457.

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