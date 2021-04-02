В Україні різко збільшилася кількість викликів швидких

В Україні збільшилося завантаження швидких / УНІАН

В Україні суттєво збільшилося завантаження швидких через зростання кількості випадків коронавірусу, до цього цей показник був на рівні 25 тисяч.

Зростання числа пацієнтів з ускладненнями COVID-19 призвело до різкого зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, розповів керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Департаменту медпослуг МОЗ Олександр Данилюк, пише МОЗ.

1 квітня МОЗ зафіксувало найбільшу в історії добову кількість викликів "швидкої" - 35 705. За цими зверненнями було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

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"Схожа ситуація була в листопаді - на початку грудня 2020 року, але зараз вона є набагато гіршою", – сказав Данилюк.

Він додав, що "при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 кількість звернень на номер 103 зростає в тому числі й тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять просто проконсультуватися, замість дзвінка сімейному лікарю".

До початку епідемії, в середньому за добу в системі екстреної медичної допомоги було близько 25 тис.викликів.

Коронавірус в Україні: