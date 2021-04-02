В Україні різко збільшилася кількість викликів швидких

1 квітня МОЗ зафіксувало найбільшу в історії добову кількість викликів "швидкої" - 35 705. За цими зверненнями було 16 823 виїзди бригад.
В Україні суттєво збільшилося завантаження швидких через зростання кількості випадків коронавірусу, до цього цей показник був на рівні 25 тисяч.
Зростання числа пацієнтів з ускладненнями COVID-19 призвело до різкого зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, розповів керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Департаменту медпослуг МОЗ Олександр Данилюк, пише МОЗ.
1 квітня МОЗ зафіксувало найбільшу в історії добову кількість викликів "швидкої" - 35 705. За цими зверненнями було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.
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"Схожа ситуація була в листопаді - на початку грудня 2020 року, але зараз вона є набагато гіршою", – сказав Данилюк.
Він додав, що "при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 кількість звернень на номер 103 зростає в тому числі й тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять просто проконсультуватися, замість дзвінка сімейному лікарю".
До початку епідемії, в середньому за добу в системі екстреної медичної допомоги було близько 25 тис.викликів.
Коронавірус в Україні:
- В Україні за минулу добу було зафіксовано 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медичні працівники.
- Також за минулу добу було госпіталізовано 5 тис. 040 осіб, летальних випадків зареєстровано 433. Одужали 10 тис. тестувань методом ПЛР на добу здійснено 58 тис.944.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестів проведено 8 млн 238 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 тис. 668), Одеській (1 тис. 608), Харківській (1 тис.494), Хмельницькій (1 тис. 351) та Дніпропетровській (1 тис. 178) областях.