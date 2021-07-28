В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом через штам Дельта

Штам Дельта атакує Україну / Фото Reuters

В Україні станом на 28 липня виявлено 17 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.

"З приводу України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків Дельта-штаму... більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, випадки були підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Він також підтвердив смерть одного з пацієнтів з варіантом Дельта, у нього були супутні захворювання.

Кузін додав, що більша частина з цих 17 осіб відвідувала Росію та інші країни, де фіксується широке поширення Дельти.

Також Ігор Кузін розповів, що чоловік, який помер в результаті зараження Дельта штамом коронавірусу, був лікарем. Він не виїжджав за межі України.

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"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - заявив Кузін.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".