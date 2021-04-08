В Україні знову висока смертність від COVID-19 - свіжа статистика

Коронавірус побороли за добу понад 10 тис. пацієнтів / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 19 419 жителів країни. Зокрема захворіли 766 дітей і 480 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5092 особи; летальних випадків - 464; одужали - 10 032 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1886), Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) та Одеській (1142) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 8 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 8 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 886 випадків зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 717.

Всього в Києві захворіли 172 403 особи, померли - 3749, вилікувалися - 109 449.

Коронавірус в Києві - статистика 8 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 803 998 осіб;

одужали - 1 383 883 людини;

летальних випадків - 35 962;

проведено ПЛР-тестів - 8 514 631.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 313 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 7 квітня 2021 року в Україні.

334 578 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1886 випадків / 1890 щеплень;

Вінницька область - 604 випадки / 690 щеплень;

Волинська область - 511 випадків / 270 щеплень;

Дніпропетровська область - 1005 випадків / 1530 щеплень;

Донецька область - 1016 випадків / 630 щеплень;

Житомирська область - 869 випадків / 460 щеплень;

Закарпатська - 325 випадків / 480 щеплень;

Запорізька область - 896 випадків / 810 щеплень;

Івано-Франківська область - 274 випадки / 433 щеплення;

Київська область - 976 випадків / 450 щеплень;

Кіровоградська область - 217 випадків / 460 щеплень;

Луганська область - 264 випадки / 310 щеплень;

Львівська область - 1255 випадків / 910 щеплень;

Миколаївська область - 353 випадки / 350 щеплень;

Одеська область - 1142 випадки / 650 щеплень;

Полтавська область - 738 випадків / 620 щеплень;

Рівненська область - 733 випадки / 410 щеплень;

Сумська область - 560 випадків / 300 щеплень;

Тернопільська область - 796 випадків / 470 щеплень;

Харківська область - 1427 випадків / 540 щеплень;

Херсонська область - 474 випадки / 100 щеплень;

Хмельницька область - 1158 випадків / 820 щеплень;

Черкаська область - 822 випадки / 160 щеплень;

Чернівецька область - 413 випадків / 460 щеплень;

Чернігівська область - 705 випадків / 110 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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