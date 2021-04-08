В Україні знову висока смертність від COVID-19 - свіжа статистика

Поставлено майже 20 тисяч нових діагнозів, а в лікарні з коронавірусом потрапили понад п'ять тисяч осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 19 419 жителів країни. Зокрема захворіли 766 дітей і 480 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5092 особи; летальних випадків - 464; одужали - 10 032 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1886), Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) та Одеській (1142) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 8 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 886 випадків зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 717.
Всього в Києві захворіли 172 403 особи, померли - 3749, вилікувалися - 109 449.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 803 998 осіб;
- одужали - 1 383 883 людини;
- летальних випадків - 35 962;
- проведено ПЛР-тестів - 8 514 631.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
14 313 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 7 квітня 2021 року в Україні.
334 578 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1886 випадків / 1890 щеплень;
- Вінницька область - 604 випадки / 690 щеплень;
- Волинська область - 511 випадків / 270 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1005 випадків / 1530 щеплень;
- Донецька область - 1016 випадків / 630 щеплень;
- Житомирська область - 869 випадків / 460 щеплень;
- Закарпатська - 325 випадків / 480 щеплень;
- Запорізька область - 896 випадків / 810 щеплень;
- Івано-Франківська область - 274 випадки / 433 щеплення;
- Київська область - 976 випадків / 450 щеплень;
- Кіровоградська область - 217 випадків / 460 щеплень;
- Луганська область - 264 випадки / 310 щеплень;
- Львівська область - 1255 випадків / 910 щеплень;
- Миколаївська область - 353 випадки / 350 щеплень;
- Одеська область - 1142 випадки / 650 щеплень;
- Полтавська область - 738 випадків / 620 щеплень;
- Рівненська область - 733 випадки / 410 щеплень;
- Сумська область - 560 випадків / 300 щеплень;
- Тернопільська область - 796 випадків / 470 щеплень;
- Харківська область - 1427 випадків / 540 щеплень;
- Херсонська область - 474 випадки / 100 щеплень;
- Хмельницька область - 1158 випадків / 820 щеплень;
- Черкаська область - 822 випадки / 160 щеплень;
- Чернівецька область - 413 випадків / 460 щеплень;
- Чернігівська область - 705 випадків / 110 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Учені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
- Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки.