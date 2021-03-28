В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин від COVID-19

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19.
В Україні в суботу, 27 березня, набув чинності закон, який звільняє від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень виробників вакцин від коронавірусу або власника реєстраційного посвідчення.
Документ вчора був опублікований у виданні Голос України. Він набув чинності наступного дня після оприлюднення. Закон діятиме протягом чотирьох років. Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.
Зазначимо, закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.
Крім того, і медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.
Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.
Крім того, Кабінет Міністрів у місячний термін має розробити та запровадити порядок компенсацій.
Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:
- 23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський під час наради з главою МОЗ і прем'єр-міністром заявив, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, посилаючись на Європейське агентство з лікарських засобів. Так він прокоментував ситуацію з тим, що багато країн почали відмовлятися від вакцини AstraZenecа.
- 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.
- Смерть військовослужбовця Інни Нарожної в Одеській області ніяк не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
- 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.