В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин від COVID-19

В Україні зняли відповідальність у виробників вакцин від COVID-19 / УНІАН

В Україні в суботу, 27 березня, набув чинності закон, який звільняє від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень виробників вакцин від коронавірусу або власника реєстраційного посвідчення.

Документ вчора був опублікований у виданні Голос України. Він набув чинності наступного дня після оприлюднення. Закон діятиме протягом чотирьох років. Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Зазначимо, закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Крім того, і медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.

Крім того, Кабінет Міністрів у місячний термін має розробити та запровадити порядок компенсацій.

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