В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer

Вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer стартувала 18 квітня у Бородянці / Сьогодні

У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація препаратом від коронавірусу Pfizer. Перші щеплення зробили директору і пацієнтам психоневрологічного інтернату у Бородянці, Київської області. На вакцинацію разом з мобільною бригадою особисто прибув головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Вакцинують ще близько 100 громадян, серед яких підопічні та персонал закладу.

Як повідомляє Сьогодні, прищепна кампанія вакциною Pfizer отримала старт з щеплення директору психоневрологічного інтернату в Бородянці. Далі вакцинували пацієнтів закладу. В інтернаті планують зробити ще близько 100 щеплень.

Вакцинація препаратом Pfizer 18 квітня у Бородянці / Сьогодні

Вакцинація препаратом Pfizer 18 квітня у Бородянці / Сьогодні

Вакцинація препаратом Pfizer 18 квітня у Бородянці / Сьогодні

Вакцинація препаратом Pfizer 18 квітня у Бородянці / Сьогодні

читайте такожВакцина Pfizer їде в Україну: що про неї відомоПід час заходу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що американська вакцина вже прибула в регіони України. З 18 квітня можна буде зробити щеплення цим препаратом в областях. За словами лікаря, розморожену вакцину можна зберігати близько 5 днів. Температура зберігання - від + 2 до + 8 градусів. Якщо препарат не буде використано, його можна буде зберігати в холодильнику п'ять днів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні