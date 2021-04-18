В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer

Щеплення від COVID-19 вакциною Pfizer першими отримали директор і пацієнти психоневрологічного інтернату у Бородянці.
У неділю, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація препаратом від коронавірусу Pfizer. Перші щеплення зробили директору і пацієнтам психоневрологічного інтернату у Бородянці, Київської області. На вакцинацію разом з мобільною бригадою особисто прибув головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Вакцинують ще близько 100 громадян, серед яких підопічні та персонал закладу.
Як повідомляє Сьогодні, прищепна кампанія вакциною Pfizer отримала старт з щеплення директору психоневрологічного інтернату в Бородянці. Далі вакцинували пацієнтів закладу. В інтернаті планують зробити ще близько 100 щеплень.
читайте такожВакцина Pfizer їде в Україну: що про неї відомоПід час заходу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що американська вакцина вже прибула в регіони України. З 18 квітня можна буде зробити щеплення цим препаратом в областях. За словами лікаря, розморожену вакцину можна зберігати близько 5 днів. Температура зберігання - від + 2 до + 8 градусів. Якщо препарат не буде використано, його можна буде зберігати в холодильнику п'ять днів.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Першою офіційною вакциною від COVID-19 в Україні став індійський препарат CoviShield, який вважається аналогом вакцини Astra Zeneca. Вакцину привезли 23 лютого.
- Вже наступного дня, 24 лютого, стартувала вакцинація від коронавірусу в Україні. Перші щеплення отримали медичні працівники, наступними на черзі опинилися бійці Операції об'єднаних сил на Донбасі.
- Президент України 4 квітня схвалив рішення РНБО про затвердження Національного плану з вакцинації від коронавірусу. Згідно з планами, більшість дорослого населення повинні отримати щеплення від коронавірусу до кінця поточного року. Метою прищепної кампанії є формування колективного імунітету.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що в Україні також діє дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації проти коронавірусної інфекції.