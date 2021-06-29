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В Україні стартує бета-тест covid-сертифікатів: як записатися

29 червня 2021, 21:16

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, хто може взяти участь у бета-тестуванні сертифікатів.

вакцина вакцинація
В Україні стартує бета-тест сертифікатів вакцинації / Getty Images

У Кабміні оголосили про старт бета-тесту сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.

Сертифікати будуть доступні в мобільному додатку "Дія" із 1 липня 2021 року, написав у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Бета-тест стартує 1 липня. Всі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України", - заявив він.

Зареєструватися на бета-тест COVID-сертифікату можна вже зараз на сайті - team.diia.gov.ua.

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"Що таке ковідний сертифікат? Це документ в "Дія", котрий підтверджує ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Буде працювати , як і будь-який інший документ в "Дія",- його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні

Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.

24 лютого, в країні розпочалася кампанії з вакцинації. У першу чергу щеплення почали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

У березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.

11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.

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