В Україні стартує вакцинація препаратом СoronaVac: хто отримає щеплення

Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech у розмірі 215 тис. доз наприкінці березня / Фото Reuters

Сьогодні, 13 квітня, в Україні починають робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу СoronaVac компанії Sinovac Biotech. Розвозити препарат в регіони почали напередодні, коли були завершені всі лабораторні дослідження.

Препарат СoronaVac створений на основі інактивованого, тобто "вбитого" вірусу. І це друга вакцина від коронавірусу, якою будуть прищеплювати в Україні, передає ТСН.

Китайську вакцину отримають поліцейські, а також маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають. Крім того препаратом СoronaVac щепитимуть олімпійців, паралімпійців та вчителів, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

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