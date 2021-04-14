В Україні стартує вакцинація препаратом СoronaVac: хто отримає щеплення

Препарат компанії Sinovac Biotech - це друга вакцина, якою прищеплюватимуть від COVID-19 в Україні.
Сьогодні, 13 квітня, в Україні починають робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу СoronaVac компанії Sinovac Biotech. Розвозити препарат в регіони почали напередодні, коли були завершені всі лабораторні дослідження.
Препарат СoronaVac створений на основі інактивованого, тобто "вбитого" вірусу. І це друга вакцина від коронавірусу, якою будуть прищеплювати в Україні, передає ТСН.
Китайську вакцину отримають поліцейські, а також маломобільні групи населення та особи, які за ними доглядають. Крім того препаратом СoronaVac щепитимуть олімпійців, паралімпійців та вчителів, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech у розмірі 215 тис.доз наприкінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech поставлятиметься в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.
Автор: Анна Багрій