В Україні померла ще одна особа, вакцинована CoviShield

У Чернівцях у лікарні помер провізор, якому нещодавно вкололи вакцину CoviShield / УНІАН

У середу вранці, 24 березня, у Чернівцях у лікарні №3 помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 числа отримав щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною з Індії CoviShield.

Попередньо відомо, що чоловік помер через гострий мозковий інсульт, йдеться на сайті МОЗ.

У міністерстві додали, що у чоловіка був діабет та важкі хронічні серцево-судинні захворювання, проте йому можна було вакцинуватися.

Провізор потрапив до чернівецької лікарні ввечері 16 березня, його лікували від інсульту.

У відомстві додали, що провізора вакцинував член мобільної бригади. Керівник бригади стверджує, що чоловік нормально переніс щеплення й не скаржився на стан здоров'я.

Точну причину смерті провізора встановлять патологоанатоми.

читайте такожУ Києві розповіли про відмову медиків щепитися вакциною CoviShieldРаніше повідомлялося, що в Україні після щеплення вакциною CoviShield померла жінка-військовий. Військова отримала укол вакцини від коронавірусу 21 березня, а померла 23 числа.

Після судмедекспертизи стало відомо, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.

Вакцинація в Україні від коронавірусу – що потрібно знати