В Україні померла ще одна особа, вакцинована CoviShield

У нашій країні більше, аніж через тиждень після щеплення від COVID-19 помер провізор.
У середу вранці, 24 березня, у Чернівцях у лікарні №3 помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 числа отримав щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною з Індії CoviShield.
Попередньо відомо, що чоловік помер через гострий мозковий інсульт, йдеться на сайті МОЗ.
У міністерстві додали, що у чоловіка був діабет та важкі хронічні серцево-судинні захворювання, проте йому можна було вакцинуватися.
Провізор потрапив до чернівецької лікарні ввечері 16 березня, його лікували від інсульту.
У відомстві додали, що провізора вакцинував член мобільної бригади. Керівник бригади стверджує, що чоловік нормально переніс щеплення й не скаржився на стан здоров'я.
Точну причину смерті провізора встановлять патологоанатоми.
читайте такожУ Києві розповіли про відмову медиків щепитися вакциною CoviShieldРаніше повідомлялося, що в Україні після щеплення вакциною CoviShield померла жінка-військовий. Військова отримала укол вакцини від коронавірусу 21 березня, а померла 23 числа.
Після судмедекспертизи стало відомо, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.
Вакцинація в Україні від коронавірусу – що потрібно знати
- Наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield 23 лютого, а 24 числа розпочався перший етап вакцинації, в рамках якого планують прищепити медиків та військових.
- Станом на 23 березня в Україні вакциновано 137 026 осіб. Лише одна людина закінчила вакцинацію – отримала дві дози препарату.
- CoviShield – це торгова назва вакцини від COVID-19, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і виробленої в Індії.