В Україні вакцинація від COVID-19 ризикує затягнутися на 10 років - Радуцький

В Україні вакцинація може сильно затягнутися / Reuters

В Україні при нинішніх темпах вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, "ситуація з вакцинацією дійсно не витримує критики і вимагає контролю на найвищому рівні".

Нардеп нагадав, що за останню добу по всій Україні щеплення від COVID-19 зробили трохи більше тисячі осіб, а в Київській та Одеській областях - жодного щеплення.

"Інформагентство Blomberg підрахувало, що такими темпами Україна зможе провести вакцинацію 75% населення тільки через 10 років", - зазначив депутат.

Радуцький підкреслює, що уряду необхідно зробити висновки і значно прискорити темпи вакцинації, інакше восени нас чекає наступна, вже четверта хвиля коронавірусної хвороби.

На його думку, Національний план вакцинації повинен також вирішити питання закупівель вакцини.

"Потрібно повернути в процес переговорів з виробниками і постачальниками профільне підприємство – ДП Медичні закупівлі України", - написав Радуцький.

Він нагадав, що уряд передав право укладати контракти з виробниками вакцин міжнародній організації.

"Незважаючи на це, поставки вакцин за комерційними контрактами фактично припинені. Упевнений, що ДП зможе перезавантажити процес закупівель", - зазначив депутат.

Радуцький підкреслив необхідність переглянути систему відповідальності за зрив вакцинації в регіонах: "Люди, які не змогли організувати процес, повинні бути негайно відсторонені".

Він переконаний, що уряду, нарешті, слід розробити і запустити дійсно масштабну і професійну кампанію з популяризації вакцинації і дотримання правил безпеки.

"Ми значною мірою програли інформаційну війну, не оцінивши адекватно силу і можливості противників вакцинації", - підсумував голова профільного парламентського комітету, додавши, що цю ситуацію потрібно негайно виправляти.

читайте такожУкраїна плететься в хвості рейтингу вакцинації від COVID-19-Bloomberg

Вакцинація від коронавірусу:

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.

У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.

До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.