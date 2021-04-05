В Україні вакцинація від COVID-19 ризикує затягнутися на 10 років - Радуцький

Ситуація з вакцинацією в Україні не витримує критики, підкреслив Михайло Радуцький.
В Україні при нинішніх темпах вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Як написав він у своєму Telegram-каналі, "ситуація з вакцинацією дійсно не витримує критики і вимагає контролю на найвищому рівні".
Нардеп нагадав, що за останню добу по всій Україні щеплення від COVID-19 зробили трохи більше тисячі осіб, а в Київській та Одеській областях - жодного щеплення.
"Інформагентство Blomberg підрахувало, що такими темпами Україна зможе провести вакцинацію 75% населення тільки через 10 років", - зазначив депутат.
Радуцький підкреслює, що уряду необхідно зробити висновки і значно прискорити темпи вакцинації, інакше восени нас чекає наступна, вже четверта хвиля коронавірусної хвороби.
На його думку, Національний план вакцинації повинен також вирішити питання закупівель вакцини.
"Потрібно повернути в процес переговорів з виробниками і постачальниками профільне підприємство – ДП Медичні закупівлі України", - написав Радуцький.
Він нагадав, що уряд передав право укладати контракти з виробниками вакцин міжнародній організації.
"Незважаючи на це, поставки вакцин за комерційними контрактами фактично припинені. Упевнений, що ДП зможе перезавантажити процес закупівель", - зазначив депутат.
Радуцький підкреслив необхідність переглянути систему відповідальності за зрив вакцинації в регіонах: "Люди, які не змогли організувати процес, повинні бути негайно відсторонені".
Він переконаний, що уряду, нарешті, слід розробити і запустити дійсно масштабну і професійну кампанію з популяризації вакцинації і дотримання правил безпеки.
"Ми значною мірою програли інформаційну війну, не оцінивши адекватно силу і можливості противників вакцинації", - підсумував голова профільного парламентського комітету, додавши, що цю ситуацію потрібно негайно виправляти.
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Вакцинація від коронавірусу:
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
- У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.
- До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.
Індійська вакцина CoviShield
Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.
Вакіна CoviShield - що це
CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.
Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.
CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).
Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.
Вакцинація в Україні
23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.
Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.
Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.
Побічні ефекти CoviShield
Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:
- біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
- утома,
- озноб або лихоманка,
- головний біль,
- нудота,
- біль у суглобах або м'язах,
- утруднення дихання.
До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.
Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.