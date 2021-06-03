У МОЗ розповіли про зростання кількості нових заражень коронавірусом за добу

За добу зфіксовано 102 летальних випадки внаслідок COVID-19.
За минулу добу в Україні зафіксували 2 тисячі 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, захворіли 122 дитини та 129 медичних працівників.
Також за минулу добу госпіталізували 1 тисячу 59 осіб. Померли 102 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в декількох регіонах:
- Київ (529);
- Запорізька область (182);
- Дніпропетровська область (177);
- Львівська область (154);
- Київська область (143).
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок четверга склала 2 209 417 осіб, 50 959 пацієнтів померли, 2 072 091 людини одужали.
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Коронавірус в Україні:
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Олексій Тичина