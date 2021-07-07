В Україні другий день поспіль зростає кількість нових хворих і жертв COVID-19

З коронавірусом госпіталізували майже 500 осіб / Reuters

Станом на ранок середи, 7 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Зокрема захворіли 40 дітей і 20 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 458 осіб; летальних випадків - 33, одужали - 1 666 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 7 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 238 974 людини;

одужали - 2 174 353 людини;

летальних випадків - 52 537;

проведено ПЛР-тестів - 10 965 456.

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