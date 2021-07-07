В Україні другий день поспіль зростає кількість нових хворих і жертв COVID-19

За минулу добу коронавірус виявили у 610 українців. Найбільше підтверджених діагнозів зафіксували в Києві та області, а також на Одещині.
Станом на ранок середи, 7 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 610 жителів країни. Зокрема захворіли 40 дітей і 20 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 458 осіб; летальних випадків - 33, одужали - 1 666 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 238 974 людини;
- одужали - 2 174 353 людини;
- летальних випадків - 52 537;
- проведено ПЛР-тестів - 10 965 456.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 6 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 541 жителя країни. Зокрема, захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників. Було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 1 086 осіб.
- У МОЗ назвали головну небезпеку штаму коронавірусу Дельта і пояснили, чи врятує від нього вакцинація.
- Лікар з Ізраїлю Рустам Джабаров розповів нову інформацію про ефективність вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції COVID-19.
Автор: Анна Багрій