В Україні виявлено ще понад 5 тисяч випадків зараження коронавірусом

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 393 людини. За добу померло ще 193 пацієнти.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 5372 осіб, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікаренть госпіталізовано 2599 осіб.
Станом на ранок неділі, 9 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 119 510, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.
Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 393 людини. За добу померло ще 193 пацієнта.
За добу одужало - 9181 людина, усього за час пандемії 1 759 751.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
Степанов уточнив, що 4843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 в Україні.
862 641 людини щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
- м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
- Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
- Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
- Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
- Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
- Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
- Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
- Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
- Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
- Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
- Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
- Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
- Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
- Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
- Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
- Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
- Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
- Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
- Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
- Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
- Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
- Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційні цифри. Такі дані опублікував Інститут показників та оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
- Червона зона карантину в Україні "зникла" - 8 травня з неї вийшла остання Сумська область.