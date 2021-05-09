В Україні виявлено ще понад 5 тисяч випадків зараження коронавірусом / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 5372 осіб, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікаренть госпіталізовано 2599 осіб.

Станом на ранок неділі, 9 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 119 510, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 46 393 людини. За добу померло ще 193 пацієнта.

За добу одужало - 9181 людина, усього за час пандемії 1 759 751.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Степанов уточнив, що 4843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 в Україні.

862 641 людини щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;

Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;

Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;

Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;

Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;

Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;

Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;

Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;

Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;

Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;

Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;

Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;

Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;

Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;

Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;

Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;

Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;

Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;

Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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