УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

В Україні виявили втричі більше хворих на COVID-19, ніж добою раніше

8 червня 2021, 08:19
Прослухати новину
Зупинити

Київ знову вирвався в лідери за кількістю поставлених за добу діагнозів.

Жінки, коронавірус
Опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні / УНІАН

Станом на ранок вівторка, 8 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1602 жителів країни. Зокрема захворіли 95 дітей і 94 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 483 людини; летальних випадків - 118, одужала 6 751 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 8 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 216 654 людини;
  • одужали - 2 101 722 людини;
  • летальних випадків - 51 333;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 380 233.

Як повідомляв Главред, станом на ранок понеділка, 7 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 535 жителів країни. За 24 години було госпіталізовано 601 особу; летальних випадків - 33, одужали 1 743 особи.

Тим часом Кабмін знову змінив правила адаптивного карантину в Україні. Зокрема, тепер рестораном дозволили працювати цілодобово.

Британські вчені з Бірмінгемського університету попередили про нові наслідки коронавірусу для організму. Зокрема, зараження COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре та інших аутоімунних захворювань.

МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні виявили втричі більше хворих на COVID-19, ніж добою раніше». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Продюсер визначив долю Кварталу 95 після "політичного кульбіту" ЗеленськогоПродюсер визначив долю Кварталу 95 після "політичного кульбіту" Зеленського Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною"Діма Комаров здивував наслідками від його програми "Мандруй Україною" Михайло Поплавський ошелешив зізнанням про відставкуМихайло Поплавський ошелешив зізнанням про відставку На яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медикаНа яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медика Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках УкраїниЛікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України

Останні новини

08:19

Коронавірус в Україні 9 червня: названо лідера серед регіонів за кількістю нових діагнозів

08:18

У Харкові чоловік жбурнув гранату в компанію хлопців Відео

08:02

Пономарьов розповів, чим загрожує Україні зустріч Байдена і Путіна у Женеві Відео

07:52

Гроза, град і шквали: синоптик попередив про погодні неприємності Відео

07:45

Тіна Кароль спустила штани і засвітила спокусливу білизну

Реклама
07:11

У Росії загорілася реанімація коронавірусної лікарні: є жертви Відео

07:08

Речі, яким не місце у шафі жінок після 40 років Відео

07:08

Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19 Відео

06:40

Україна володіє всіма необхідними інструментами для приєднання до НАТО - Блінкен

06:30

День медичного працівника 2021: якого числа, традиції та привітання Фото Відео

06:19

Солодка пігулка від США: чого чекати від зустрічі Зеленського і Байдена Погляд

06:00

Гордон зробив небезпечний для України прогноз щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео

05:31

Названо найнебезпечніший жир в організмі людини: що з ним робити Відео

05:03

Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Відео

04:25

"Президент Притула": експерт оцінив шанси шоумена "відкусити по-крупному" Відео

04:22

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

03:51

Вчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кави Відео

03:50

Чи зменшило носіння масок ризик заразитися коронавірусом - відповідь вчених Відео

03:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

02:26

Леді Гага без трусів і з безневинним обличчям викликала фурор

Реклама
01:53

Гороскоп на завтра 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Відео

00:51

У Євросоюзі зробили попередження Росії через ситуацію з режимом Лукашенка Відео

00:51

Експерт пояснив, як секретар РНБО "підклав свиню" Зеленському

00:48

9 червня - свято друзів: як привітати з Днем друзів 2021 і що не можна робити

00:25

Байден заявив про погрози режиму Лукашенка Вашингтону і вдарив санкціями по Білорусі Відео

00:04

Гороскоп на сьогодні 9 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальний конфлікт та покарання Відео

08 червня, вівторок
23:46

Відмова США від санкцій проти СП-2: у Байдена розкрили деталі попередження Україні Відео

23:26

Не можете підтягнутися? Ось, що ваше тіло намагається вам сказати Відео

23:07

Зустріч Зеленського і Байдена: у США назвали головні вимоги до України Відео

22:55

У Львові трагічно загинула чемпіонка України з пауерліфтингу

22:29

"Крим-це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія Відео

22:27

Макрон відреагував на соковитий ляпас, котрий отримав на вулиці

21:48

У НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука" Відео

21:14

Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику Відео

21:12

Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної Відео

20:54

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:44

Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Відео

20:28

Секс в машині: сексолог назвав незвичайні пози Відео

20:17

У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2 Відео

20:11

Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

Реклама
20:11

У стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда дерев Погляд

20:07

Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО Відео

19:57

Світлана Лобода залишилася без продюсера

19:43

Під Житомиром підлітки били чоловіка на милицях та знімали на відео Відео

19:17

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України Відео

19:04

Дитина пішла гуляти й знайдена мертвою у колекторі: ЗМІ дізналися деталі трагедії у Покрові Відео

18:59

День літнього сонцестояння 2021: коли, прикмети і що робити Відео

18:52

У Кабміні звинуватили Росію у зволіканні вступу України до НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суді у Нідерландах свідки розповіли про ЗРК Бук на Донбасі і вибухи в небі

18:41

Тіна Кароль розпочала новий музичний проєкт і здивувала джерелом фінансування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти