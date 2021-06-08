В Україні виявили втричі більше хворих на COVID-19, ніж добою раніше

Київ знову вирвався в лідери за кількістю поставлених за добу діагнозів.
Станом на ранок вівторка, 8 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1602 жителів країни. Зокрема захворіли 95 дітей і 94 медичних співробітника.
За минулі 24 години госпіталізовано 483 людини; летальних випадків - 118, одужала 6 751 людина. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 216 654 людини;
- одужали - 2 101 722 людини;
- летальних випадків - 51 333;
- проведено ПЛР-тестів - 10 380 233.
Як повідомляв Главред, станом на ранок понеділка, 7 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 535 жителів країни. За 24 години було госпіталізовано 601 особу; летальних випадків - 33, одужали 1 743 особи.
Тим часом Кабмін знову змінив правила адаптивного карантину в Україні. Зокрема, тепер рестораном дозволили працювати цілодобово.
Британські вчені з Бірмінгемського університету попередили про нові наслідки коронавірусу для організму. Зокрема, зараження COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре та інших аутоімунних захворювань.