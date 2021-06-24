Україну атакував небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

Коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні у двох людей, повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

Як заявив Данілов в інтерв'ю ТСН, два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Зараз вони госпіталізовані, їх стан стабільний.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватні та дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють "індійський" штам, тому ми звернулися до ВООЗ", - зазначив Данілов.

Щоб не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався апарат РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров'я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики та науковці. Вони вирішують, зокрема, вводити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та Індії.

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"Не виключаю, що може бути повністю зупинити сполучення з деякими країнами. Тому що це дуже небезпечно", — зазначили на засіданні.

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За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 рази заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії.

Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

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Індійський штам коронавірусу Дельта - про що раніше повідомляв Главред: