До Києва доставили американську вакцину від коронавірусу Moderna

В Україну доставили американську вакцину від коронавірусу Moderna / Фото Reuters

Дитячий фонд ООН доставив до України понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Партія у розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Як повідомляє ЮНІСЕФ, планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів та професійних груп попередніх етапів вакцинації.

"Наша ключова мета - захистити якомога більше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не вакцинувалися, не зволікати й відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.

Що відомо про вакцину від коронавірусу Moderna

Біотехнологічна компанія Moderna у листопаді 2020 року оголосила про позитивний результат початкового аналізу, який показав, що експериментальна вакцина від коронавірусу майже на 95 відсотків ефективна для захисту від COVID-19.

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Зазначимо, що американська вакцина від коронавірусу Moderna ефективна проти нових штамів COVID-19, що були виявлені у Великобританії та Південній Африці.

Як свідчать результати тестів, опублікованих на сайті виробника, Moderna дозволяє виробляти антитіла, які можуть розпізнавати нові штами і боротися з ними.

Наразі Moderna вивчає, чи варто вводити пацієнтам третю дозу вакцини.

Препаратом Moderna вже вакцинують жителів Великобританії та інших країн Євросоюзу.

Детальніше про вакцину Moderna можете дізнатися з сюжету ТСН:

Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:

23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.

25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент Володимир Зеленський.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 638 941 особу, з них отримали 1 дозу - 2 638 939 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 422 536 осіб. Всього проведено 4 061 475 щеплень.