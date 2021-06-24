В Україну потрапив небезпечний індійський штам COVID-19: які нові обмеження запровадять у країні

Для в'їзду в Україну знадобиться негативний ПЛР-тест на COVID-19. Нові правила почнуть діяти з п'ятниці, 25 червня.
Штам коронавірусу Дельта набирає обертів у світі та вже пробрався в Україну. У зв'язку з цим уряд запроваджує обмеження для стримування нового типу COVID-19.
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу Дельта набагато заразніший: він швидше передається від людини до людини, передає ТСН.
За дорученням Ради національної безпеки та оборони має бути розроблений комплексний план дій, щоби не допустити спалаху Дельти в Україні.
"Підвищеного рівня смертності або летальності внаслідок інфікування таким штамом зараз не реєструється. Проте і Всесвітня організація охорони здоров'я, і країна зараз запроваджують додаткові заходи обмеження для недопущення потрапляння цього штаму на територію країни", — розповів представник МОЗ.
Які обмеження запроваджуються
Для в'їзду в Україну знадобиться негативний ПЛР-тест на COVID-19. Нові правила почнуть діяти з п'ятниці, 25 червня, і торкнуться тих громадян, які прямують з країн, де вирує штам Дельта. Зокрема, експрес-тест доведеться здавати громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, або тим, хто перебував там не менше семи днів.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі й пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксували в Україні. Два випадки виявлено у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великій Британії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації та в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
- Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.