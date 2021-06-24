В Україну потрапив небезпечний індійський штам COVID-19: які нові обмеження запровадять у країні

В Україні вже дві людини заразилися штамом Дельта / УНІАН

Штам коронавірусу Дельта набирає обертів у світі та вже пробрався в Україну. У зв'язку з цим уряд запроваджує обмеження для стримування нового типу COVID-19.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу Дельта набагато заразніший: він швидше передається від людини до людини, передає ТСН.

За дорученням Ради національної безпеки та оборони має бути розроблений комплексний план дій, щоби не допустити спалаху Дельти в Україні.

"Підвищеного рівня смертності або летальності внаслідок інфікування таким штамом зараз не реєструється. Проте і Всесвітня організація охорони здоров'я, і країна зараз запроваджують додаткові заходи обмеження для недопущення потрапляння цього штаму на територію країни", — розповів представник МОЗ.

Які обмеження запроваджуються

Для в'їзду в Україну знадобиться негативний ПЛР-тест на COVID-19. Нові правила почнуть діяти з п'ятниці, 25 червня, і торкнуться тих громадян, які прямують з країн, де вирує штам Дельта. Зокрема, експрес-тест доведеться здавати громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, або тим, хто перебував там не менше семи днів.

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