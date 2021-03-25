В Україну прибула перша партія китайської вакцини

Перша партія налічує 200 тисяч доз вакцини. Препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень.
У четвер, 25 березня, в нашу країну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила 2 мільйони доз вакцини, пише РБК-Україна.
Літак з першою партією китайської вакцини прибув до аеропорту Бориспіль близько 19: 00.
Перша партія налічує 200 тисяч доз вакцини. Препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.
- Раніше Главред писав про те, що Українська фармацевтична компанія" Лекхім " днями повідомила про постачання 700 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech вже до вечора четверга, 25 березня. Зараз вакцина, поставка якої вже зривалася раніше, потрапила в черговий скандал і тому знову ризикує не потрапити в Україну.
- Але з урахуванням того, як мало українці довіряють китайському препарату, є сумніви в тому, що він допоможе прискорити темпи вакцинації, а, отже, і знизити рівень зараження COVID-19 в країні
- Про можливість поставок CoronaVac в Україну в офісі президента заявляли ще в грудні минулого року-саме тоді вперше стало відомо, що Україна не тільки змогла домовитися про закупівлю 1.9 млн доз, але навіть встигла їх оплатити (по 504 гривні за дозу). Тоді ж у Зеленського уточнювали, що ця поставка повинна відбутися окремо від поставок за програмою COVAX, за якими Україна може отримати безкоштовно ще 8 мільйонів доз.
- Перша партія в 700 тисяч доз, повинна була приїхати не пізніше 6 березня 2021 року. Але поставка все затримувалася, через що МОЗ навіть мав намір оштрафувати українського постачальника на 0,1% від вартості вантажу за кожен день прострочення.
Автор: Катерина Трохимчук