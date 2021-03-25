В Україну прибула перша партія китайської вакцини / Reuters

У четвер, 25 березня, в нашу країну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила 2 мільйони доз вакцини, пише РБК-Україна.

Літак з першою партією китайської вакцини прибув до аеропорту Бориспіль близько 19: 00.

Перша партія налічує 200 тисяч доз вакцини. Препарат пройшов всі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.