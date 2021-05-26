В Україну прибула нова партія вакцини Pfizer: все, що потрібно знати

Україна отримала першу партію вакцини Pfizer та BioNTech, куплену за бюджетні гроші / Скріншот

У середу, 26 травня, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, яку Київ купив за бюджетні гроші без посередників.

Літак з вакциною приземлився у міжнародному аеропорту Київ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відомості кореспондента.

Доставлену вакцину спочатку мали розмитнити. Після розмитнення препарат доставлять на склад, а звідти почнуть розвозити у різні області нашої країни.

Препарат Pfizer/BioNTech називається Comirnaty, його доставили в Україну з Польщі, дізнався кореспондент УНІАН. Держава отримала 117 тисяч доз препарату.

В Україну доставлено "безпосередню" першу партія вакцини Pfizer – опубліковано відео

Нагадаємо, 16 квітня в Україну вперше доставили вакцину Pfizer/BioNTech. Держава у рамках глобальної ініціативи COVAX, створеної для забезпечення рівного доступу до вакцин, безплатно отримала 117 тисяч доз препарату.

На початку травня стало відомо, що тодішній голова МОЗ Максим Степанов підписав контракт з Pfizer від імені України про додаткове постачання 10 млн доз вакцини від COVID-19. Протягом травня-червня країна може отримати півмільйона доз препарату.

Вакциною Pfizer/BioNTech в Україні вирішили в першу чергу прищепити літніх людей.

У МОЗ додали, що до кінця 2021-го всього українська держава може розраховувати на отримання 20 млн доз вакцини Pfizer. Препарат потрібно колоти двічі.

Україна станом на 2 травня отримала 1,6 мільйона доз вакцин від коронавірусу різних виробників. Вакцинація від коронавірусу розпочалася 24 лютого. Вже вакциновано 987 191 особа, з них дві дози отримали 97 391 вакцинований.

За підсумками перепису, проведеного в Україні 2001 року, населення становило 48 240 902 особи.

Що потрібно знати про вакцину Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty: