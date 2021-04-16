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В Україну привезли COVID-вакцину Pfizer: хто і коли отримає перше щеплення

16 квітня 2021, 11:05
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Доставку препарату здійснили в рамках програми COVAX.

Україна отримала вакцину Pfizer
Вакцину Pfizer доставили в Україну / Фото Reuters

У п'ятницю вранці, 16 квітня, в Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу компанії компаній Pfizer і BioNTech.

Україна отримала партію з 117 тисяч доз вакцини Pfizer і BioNTech в рамках глобального механізму COVAX, заявив виступаючи з трибуни Верховної Ради міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Україна вже законтрактувала 32 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. За його даними, в травні-червні очікуються 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, які Україна купує за контрактом.

Глава МОЗ додав, що в цілому Україною щодо поставок від різних виробників законтактовано 32 мільйони доз вакцин.

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/ tsn.ua

Коли і кого в Україні будуть прищеплювати вакциною Pfizer

Як заявив в ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, перші уколи вакциною Pfizer будуть в будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

За його словами, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавируса Pfizer направлять в обласні центри. Вже 18 квітня цією вакциною будуть зроблені перші уколи в будинках для літніх людей.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech:

  • вакцина від Pfizer / BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
  • вакцину Pfizer / BioNTech вводять внутрішньом'язово;
  • для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини Pfizer / BioNTech з інтервалом в три тижні.
  • перевозити вакцину Pfizer / BioNTech треба з дотриманням дуже низької температури -70 градусів;
  • ефективність вакцини Pfizer / BioNTech перевищує 90 відсотків.

читайте такожКоли в Україну привезуть першу партію вакцини Pfizer-Степанов

Вакцинація в Україні:

  • За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 13 тис.
  • Найбільше щеплень зафіксовано у Львівській області (2 тис. 650) та Києві (1 тис.770), найменше - у Черкаській (165) та Київській (97) областях.
  • З початку прищеплювальної кампанії щеплено 432 тис.
  • 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. На першому етапі прищеплюють медичних працівників" ковидних " лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, жителів і персонал будинків престарілих і військових на фронті.
  • 25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис.доз.
  • Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні ЗНО-2021.
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