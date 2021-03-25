В Україну вилетіла перша партія вакцин проти COVID-19 з Китаю

25 березня в Україну відправили першу партію вакцин CoronaVac / Фото facebook.com/ukrembcn

У четвер, 25 березня, в Україну відправили першу партію вакцин проти коронавірусу COVID-19 з Китаю. Йдеться про препараті CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомило Посольство України в Китаї на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну була відправлена перша партія із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вакцина CoronaVac 10 березня була зареєстрована МОЗ України, пройшла всі етапи клінічних досліджень. Ефективність і безпека препарату підтверджена. Вакцина широко застосовується для захисту населення від пандемії в КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Компанія Sinovac Biotech була заснована в 1999 році. Наразі є світовим лідером з розробки та виробництва вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

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