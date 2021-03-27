В Укрзалізниці оголосили про ситуацію з рухом поїздів у червоній зоні

До Чернігівської , Миколаївської та Львівської областей можна буде дістатися на поїзді / УНІАН

Згідно з даними на суботу, 27 березня, у Чернігівській, Миколаївській, Львівській, Київській, Сумській, Одеській областях і Києві немає обмежень на посадку і висадку пасажирів. У Рівненській та Черкаській областях не буде будь-яких заборон щодо руху поїздів, оскільки області були виключені з червоної зони, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Де дозволяється висадка і посадка пасажирів

Чернігівська область (регіон було виключено з червоної зони, згідно з даними МОЗ)

Миколаївська область - до 1 квітня включно

Львівська область

Київ і Київська область

Сумська область

Одеська область

Де заборонена висадка і посадка пасажирів

Чернівецька область

Івано-Франківська область

Житомирська область

Закарпатська область

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях заборона діятиме до 6 квітня. У закарпатському та буковинському напрямках призначено 8 спецпоїздів.читайте такожСтало відомо про рішення щодо руху поїздів до Києва, Одеси та Сум

Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, згідно з оновленими даними МОЗ, не потрапили до червоної зони. У цих регіонах заборони на курсування поїздів не буде.

В Укрзалізниці підкреслили, що компанія разом з МОЗ відстежує ситуацію і попередили про можливі зміни.

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