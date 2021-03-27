В Укрзалізниці оголосили про ситуацію з рухом поїздів у червоній зоні

До Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської області поїзди не ходитимуть до 6 квітня.
Згідно з даними на суботу, 27 березня, у Чернігівській, Миколаївській, Львівській, Київській, Сумській, Одеській областях і Києві немає обмежень на посадку і висадку пасажирів. У Рівненській та Черкаській областях не буде будь-яких заборон щодо руху поїздів, оскільки області були виключені з червоної зони, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Де дозволяється висадка і посадка пасажирів
- Чернігівська область (регіон було виключено з червоної зони, згідно з даними МОЗ)
- Миколаївська область - до 1 квітня включно
- Львівська область
- Київ і Київська область
- Сумська область
- Одеська область
Де заборонена висадка і посадка пасажирів
- Чернівецька область
- Івано-Франківська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях заборона діятиме до 6 квітня. У закарпатському та буковинському напрямках призначено 8 спецпоїздів.читайте такожСтало відомо про рішення щодо руху поїздів до Києва, Одеси та Сум
Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, згідно з оновленими даними МОЗ, не потрапили до червоної зони. У цих регіонах заборони на курсування поїздів не буде.
В Укрзалізниці підкреслили, що компанія разом з МОЗ відстежує ситуацію і попередили про можливі зміни.
Карантин в Україні
- МОЗ 27 травня оновило список з поділу регіонів на епідемічні зони карантину. Відтепер у переліку 10 областей, а Черкаську, Рівненську та Чернігівську області виключили з червоної зони.
- Незважаючи на високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, голова МОЗ Максим Степанов вважає, що в країні не потрібно впроваджувати загальнонаціональний посилений карантин.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що тотальний карантин в Україні є крайнім заходом, однак влада може піти на такий крок у разі критичних показників із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.