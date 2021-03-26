У Верховній Раді анонсували пік епідемії COVID-19 в Україні

Більше половини регіонів України можуть опинитися в червоній зоні карантину вже наступного тижня - вчені / pixabay

Вчені Київської школи економіки прогнозують, що вже наступного тижня більше половини регіонів опиняться у червоній зоні карантину. Згідно з прогнозами Національної академії наук, пік третьої хвилі трапиться в перших числах квітня. МОЗ прогнозує пік на середину квітня. Таким чином, протягом найближчих тижнів на території України очікується пік захворюваності на COVID-19, заявив керівник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тому найближчими тижнями на нас очікує пік епідемії", - написав парламентарій.читайте такожВ'їзд в Україну посилено через коронавірус

Також він додав, що за добу в Україні коронавірусом заразилися 923 дитини. Вірус "молодішає" і все частіше вражає дітей. Найчастіше фіксуються ситуації, за яких діти хворіють на легку форму COVID-19 і є переносниками хвороби. Влада повинна прислухатися до висновків МОЗ і вжити заходів щодо віддаленого навчання школярів.

"Ще один рекорд - за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає і все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять "ковід" в легкій формі і залишаються носіями хвороби. Майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада повинна прислухатися до рекомендацій МОЗ і відправити якомога більшу кількість шкіл на дистанційне навчання", - підкреслив Радуцький.

Ситуація з COVID-19 в Україні