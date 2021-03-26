У Верховній Раді анонсували пік епідемії COVID-19 в Україні

Місцевій владі слід прислухатися до МОЗ і відправити все більше шкіл на віддалене навчання, сказав Михайло Радуцький.
Вчені Київської школи економіки прогнозують, що вже наступного тижня більше половини регіонів опиняться у червоній зоні карантину. Згідно з прогнозами Національної академії наук, пік третьої хвилі трапиться в перших числах квітня. МОЗ прогнозує пік на середину квітня. Таким чином, протягом найближчих тижнів на території України очікується пік захворюваності на COVID-19, заявив керівник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook.
"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тому найближчими тижнями на нас очікує пік епідемії", - написав парламентарій.читайте такожВ'їзд в Україну посилено через коронавірус
Також він додав, що за добу в Україні коронавірусом заразилися 923 дитини. Вірус "молодішає" і все частіше вражає дітей. Найчастіше фіксуються ситуації, за яких діти хворіють на легку форму COVID-19 і є переносниками хвороби. Влада повинна прислухатися до висновків МОЗ і вжити заходів щодо віддаленого навчання школярів.
"Ще один рекорд - за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає і все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять "ковід" в легкій формі і залишаються носіями хвороби. Майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада повинна прислухатися до рекомендацій МОЗ і відправити якомога більшу кількість шкіл на дистанційне навчання", - підкреслив Радуцький.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- Згідно з даними на ранок п'ятниці, 26 березня, за останні 24 години в Україні було зафіксовано 18 132 випадки нових заражень COVID-19. За добу найбільше людей заразилися у Одеській – 1545, Дніпропетровській – 1358, Львівській – 1304, та Харківській областях – 1204.
- Секретар РНБО Олексій Данилов не виключив, що якщо Україна зіткнеться з негативними сценаріями, на всій території країни можуть впровадити посилений карантинний режим.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що на Україну очікує важкий період, пов'язаний із захворюваністю на COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
- При цьому Степанов вважає, що в Україні має зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.