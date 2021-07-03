У Вінницькій області після вакцини від коронавірусу помер чоловік

Вакцина від коронавірусу / Getty Images

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакона вакцини, проблем зі здоров'ям не виявили.

"2 липня о 18:02 зафіксована смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

"О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - розповіли в МОЗ.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

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"У 5 інших осіб, які прищеплювалися з одного флакона з померлим, - стан задовільний", - додали в Міністерстві.

Як зазначили в МОЗ, випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, тому що він стався протягом 30 днів після щеплення, і тепер його розслідуватиме регіональна група оперативного реагування.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.

24 лютого, в країні почалася кампанії з вакцинації. В першу чергу щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.