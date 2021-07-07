У ВООЗ оголосили про дуже небезпечну стадію COVID-19 і звернулися до світу

Треба допомогти країнам, які ведуть складну боротьбу з коронавірусом - ВООЗ / Reuters

У світі фіксується дуже небезпечна стадія пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі у держав є інструменти для боротьби з вірусом, в першу чергу це вакцини. Однак є країни, які не мають ефективних можливостей для боротьби з коронавірусом, і вони стикаються з новими хвилями важких випадків захворювання та смертей. При цьому ситуація ускладнюється новими варіаціями вірусу. Виправити ситуацію може справедливий розподіл тестів, вакцин і засобів захисту між країнами. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.

Під час брифінгу ВООЗ він розповів про те, що наразі у світі настала дуже небезпечна стадія пандемії коронавірусу. У низці держав є можливості боротися з вірусом – вони використовують вакцини і послаблюють карантинні обмеження. Але є і ті країни, які не можуть реалізувати заходи щодо боротьби з інфекцією.

"Але є країни, які не мають доступу до ефективних засобів, стикаються з хвилями госпіталізації і смертей. Це посилюється новими штамами вірусу", - сказав Гебрейесус.читайте такожСвіт закриють на замок: ВООЗ припустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант

Як вважає глава організації, посприяти вирішенню цього питання можна тільки в умовах справедливого розподілу тестів, вакцин, препаратів і засобів захисту від коронавірусу між країнами.

"Це не ракетобудування і не благодійність. Це розумна громадська охорона здоров'я, що відповідає загальним інтересам", - зазначив він.

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Гебрейесус підкреслив, що реалізація програми з розподілу вакцин COVAX дає надію на покращення ситуації і закликав держави посилити роботу в даному напрямку.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на середу, 7 липня, в Україні зафіксовано 2 238 974 прецедентів зараження коронавірусною інфекцією. За минулі 24 години COVID-19 заразилися 610 українців.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська раніше заявила, що Україна може зіткнутися з новим небезпечним штамом коронавірусу Дельта. Варіація інфекції дуже швидко поширюється, тому, на її думку, тим, у кого ще немає імунітету від вірусу, краще зробити щеплення від COVID-19.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав українців дотримуватися протиепідемічних обмежень і сказав, що вже восени на Україну може очікувати нова хвиля коронавірусу.