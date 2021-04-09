У ВООЗ оцінили зв'язок між уколом і небезпекою тромбозу

Чи є зв'язок між уколом AstraZeneca і небезпекою тромбозу / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я наполягають - причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca і подальшим підвищеним тромбоутворенням вірогідна, але підтверджень цьому не знайдено. Про це повідомляє Reuters.

У заяві експертів, як і раніше у вердикті від європейських фахівців з охорони здоров'я, згадується, що вакцину AstraZeneca вкололи близько 200 мільйонам людей у всьому світі, а випадків виникнення тромбів після щеплення — кілька десятків, тобто це вкрай рідкісне явище. Потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи є зв'язок між вакцинацією та зазначеними факторами ризику.

Як кажуть у ВООЗ, труднощі з виявленням потенційних ризиків вакцини пов'язані з особливостями імунізаційної кампанії в різних країнах. Посилене формування тромбів було виявлено, коли стали вакцинувати Молодші групи.

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