У ВООЗ підрахували, скільки країн й досі не отримали COVID-вакцини

У Всесвітній організації охорони здоров'я провели моніторинг і з'ясували, що найгірше забезпечені вакциною країни Африки.
Приблизно 10 країн у світі все ще чекають на поставку перших партій вакцин проти коронавірусу, пише Всесвітня організація здоров'я, повідомляє AP.
У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.
Останніми у черзі за препаратом проти коронавірус стоїть п'ять країн:
- Чад,
- Буркіна-Фасо,
- Бурунді,
- Еритрея
- Танзанія.
Коронавірус в Україні та світі:
- Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більше ніж рік тому, за цей час не лише не завершилася, але й прискорилася.
- 26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження на коронавірус, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальному охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
- Індія встановила світові антирекорди по COVID-19. Протягом чотирьох діб в країні знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19. У країні гостро не вистачає лікарняних ліжок, ліків і кисню.
Автор: Катерина Трохимчук