У ВООЗ підрахували, скільки країн й досі не отримали COVID-вакцини

10 країн світу чекають своїх вакцин від коронавірусу / Reuters

Приблизно 10 країн у світі все ще чекають на поставку перших партій вакцин проти коронавірусу, пише Всесвітня організація здоров'я, повідомляє AP.

У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.

Останніми у черзі за препаратом проти коронавірус стоїть п'ять країн:

Чад,

Буркіна-Фасо,

Бурунді,

Еритрея

Танзанія.

Коронавірус в Україні та світі: