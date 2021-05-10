УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У ВООЗ підрахували, скільки країн й досі не отримали COVID-вакцини

10 травня 2021, 22:28

У Всесвітній організації охорони здоров'я провели моніторинг і з'ясували, що найгірше забезпечені вакциною країни Африки.

Вакцина Pfizer
10 країн світу чекають своїх вакцин від коронавірусу / Reuters

Приблизно 10 країн у світі все ще чекають на поставку перших партій вакцин проти коронавірусу, пише Всесвітня організація здоров'я, повідомляє AP.

У ВООЗ зазначили, що більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.

Останніми у черзі за препаратом проти коронавірус стоїть п'ять країн:

  • Чад,
  • Буркіна-Фасо,
  • Бурунді,
  • Еритрея
  • Танзанія.

Коронавірус в Україні та світі:

  • Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більше ніж рік тому, за цей час не лише не завершилася, але й прискорилася.
  • 26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження на коронавірус, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальному охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
  • Індія встановила світові антирекорди по COVID-19. Протягом чотирьох діб в країні знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19. У країні гостро не вистачає лікарняних ліжок, ліків і кисню.

вакцинація Вакцина коронавірус ВООЗ
Зараз ви переглядаєте новину «У ВООЗ підрахували, скільки країн й досі не отримали COVID-вакцини». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикметиЩо за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикмети Скандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставіСкандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставі Київ виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту БлінкенаКиїв виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена Україна отримала догану від СШАУкраїна отримала догану від США В Україні кардинально зміниться погода 9 травняВ Україні кардинально зміниться погода 9 травня

Останні новини

14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:47
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
14:46
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
Реклама
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
13:45
Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Відео
13:39
РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб
13:32
Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію Відео
13:28
Синоптик розповіла, які регіони України заллє дощами Відео
13:26
Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Відео
13:24
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів Відео
13:01
З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2 Відео
12:57
Заважала бити дружину: на Одещині п'яний чоловік підпалив сусідку (фото)
12:54
Зеленський пояснив, чи чекати нападу Росії і чи готова до атаки Україна Відео
12:37
Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних Відео
12:36
Путін дав термінове доручення через бійню у казанській гімназії
12:31
Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві
12:31
Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків Відео
Реклама
11:43
Знижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти Відео
11:36
У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло Відео
11:25
Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку Відео
11:19
Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливий фотосесії
11:11
Путін отримав золоту акцію Погляд
10:41
"Посміявся - нехай працює": Жириновський захотів вигнати Урганта з телебачення Відео
10:40
Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Відео
10:23
До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу Відео
10:17
Лікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагу Відео
10:13
Чи вирішить Росія водну проблему Криму, пробивши дно Погляд
09:53
Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії
09:52
Антиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університету Відео
09:45
Генсек ООН розповів, чи буде говорити з Лавровим про Україну Відео
09:12
Вчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органу Відео
09:05
Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь Відео
09:02
Києву загрожує неприємний погодний сюрприз – синоптик назвав дату Відео
08:46
Рак кишківника: вчені назвали напій, який подвоює ризик Відео
08:17
COVID-19 в Україні 11 травня: після свят кількість виявлених хворих різко впала Відео
08:05
У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду Відео
07:59
Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий Відео
Реклама
07:44
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
07:21
Пандемія COVID-19: у ВООЗ заявили, що світ вийшов на плато, але є нюанс Відео
07:13
Відпустка-2021: в які країни зможуть поїхати українці
06:53
Названо сім продуктів, які можуть полегшити симптоми алергії Відео
06:50
З'явилося відео перехоплення ракет ХАМАСу, випущених по Ізраїлю Відео
06:24
Генерал ЗСУ оцінив найгірший сценарій з підлою тактикою РФ в Чорному морі Відео
06:02
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
05:32
Про яку хворобу сигналізує закладений ніс - відповідь вченого Відео
05:01
Наплювали на санкції: в анексований Крим завезли обладнання з ЄС Відео
04:25
Стало відомо, як пов'язані сильні позіхання і мозок Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти